英國大學據報受中國施壓 人權研究一度煞停 涉事學者：學術自由換取市場利益︱Yahoo

英國雪菲爾哈倫大學

【Yahoo新聞報道】英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）據報在中國施壓下，一度叫停涉及中國人權及強迫勞動問題的研究長達 8 個月，事件引起關注。涉事教授梅菲（Laura Murphy）多年研究中國維吾爾族被迫勞動的情況，其研究成果曾被多國政府及聯合國引用。校方其後公開道歉，並否認決定與商業利益有關。

據《衛報》報道，涉事機構為上述大學海倫娜肯尼迪國際司法中心（Helena Kennedy Centre for International Justice，簡稱 HKC），隸屬中心的教授梅菲多年來研究中國維吾爾族被迫勞動的問題，其成果曾被多個西方政府及聯合國引用，推動各地加強監管供應鏈中涉及強迫勞動的商品。不過，中國政府否認相關指控，稱這些工作計劃屬於扶貧措施。大學曾形容梅菲的研究為「突破性」，但在今年 2 月突然要求她停止有關中國的研究，並移除「強迫勞動實驗室」（Forced Labour Lab）網站內容。

校方：考慮中國員工安全風險

雪菲爾哈倫大學表示，該校曾被一間中國公司起訴誹謗，保險公司拒絕承保 HKC 的相關研究，因此校方指未能繼續提供所需保障。同時，大學聲稱考慮到在中國的員工安全風險。不過，梅菲質疑大學是「以學術自由換取中國留學生市場的利益」，並形容此舉「極為震驚」。校方否認與商業利益有關。

去年 4 月，該校位於北京的辦公室曾被三名國家安全人員拜訪，一名員工被問話兩小時，期間明確被要求停止相關研究。其後，大學內部電郵顯示，有職員認為維持與中國的合作與繼續發表 HKC 研究「無法兩全」。校方網站在中國被封後，來自中國的學生人數下跌。

在壓力之下，大學不僅取消了一份有關維吾爾族勞動問題與關鍵礦物供應鏈的報告，還退回原由荷蘭非牟利法律組織「全球權利合規」（Global Rights Compliance，簡稱 GRC）提供的研究資金。該報告最終由 GRC 於 6 月自行發表。

在今年 10 月，梅菲威脅採取法律行動，指大學侵犯她的學術自由後，校方才撤銷禁令並公開道歉。大學發言人表示，已批准梅菲的最新研究，並重申致力保障言論及學術自由。然而，梅菲表示仍然保持「謹慎」，指不確定大學是否會如以往般支持。

英國政府：已向北京表明立場

英國高等教育法近年修訂後，要求大學更積極保障學術自由。學術自由法律專家 James Murray 認為，以法律風險為由禁止研究「屬於嚴重威脅學術自由的做法」。

英國政府發言人則表示，任何外國政府試圖在英國境內恐嚇或騷擾個人都不可接受，並已就此事向北京表明立場。政府會繼續透過《國家安全法》確保相關威脅受制止。