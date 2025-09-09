英國媒體巨擘Reach集團大裁員 186人丟飯碗

（法新社倫敦8日電） 英國媒體巨擘Reach集團今天宣布，旗下包括「每日快報」（Daily Express）和「每日鏡報」（Daily Mirror）等小報將淨裁員186人，稱這是該集團「最大規模」的重組。

Reach集團內容長希格森（David Higgerson）表示：「我們的新架構代表了我們有史以來最大規模的重組，規模甚至比數位革命初期還要大。」

Reach集團今天透過電子郵件向法新社表示，雖然將新增135個專注於即時新聞和影音的職位，但同時也將裁撤321個職位。

希格森指出：「我們目前所看到的產業變化，要求我們徹底改變營運方式和報導故事的方式。」

他補充表示：「一些職位很遺憾將不復存在，不少職位將會改變，同時也將創造約135個新職位。」

近年來，Reach集團實施一系列削減成本的措施，以抵銷廣告收入下降和平面媒體放緩的影響，同時也承諾將繼續投資，特別是在數位事業方面。

Reach集團2023年底裁員約450人，占員工總數的10%，先前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間已裁員數百人。