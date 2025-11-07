香港站重現「老香港」 收藏家：本土文化走進公眾視野
英國嬤運毒淪死囚 印尼監獄服刑12年後獲遣返
（法新社印尼登巴薩7日電） 兩名在印尼因毒品罪入獄服刑的英國人，今天清晨從印尼搭機返回英國，其中1人為被判死刑的69歲英國婦女，這是印尼與英國雙方簽署協議，基於人道理由遣返行動的一部分。
印尼以全球最嚴苛的毒品法聞名，但近一年來已陸續釋放超過6名備受矚目的囚犯。
69歲的英國婦女桑迪佛德（Lindsay Sandiford）2013年因販運毒品在印尼峇里島被判處死刑。她與36歲沙哈巴迪（Shahab Shahabadi）同機返國。沙哈巴迪2014年涉毒品罪被捕，遭判終身監禁。
印尼政府官員馬塔蘭（I Nyoman Gede Surya Mataram）向法新社證實，兩人已於今天凌晨搭乘卡達航空（Qatar Airways）班機，經杜哈轉機前往倫敦。
他說，根據雙邊協議，兩人「關押地點將移至英國」。他還說：「在我們將桑迪佛德與沙哈巴迪移交英國政府後，英方將全權負責依其法律作出裁決，但仍尊重我方司法判決。」
兩人昨天在峇里島科洛布坎（Kerobokan）監獄舉行的移送儀式上短暫現身，桑迪佛德以布。
桑迪佛德2012年自英國抵達峇里島時，遭海關查獲其行李底層暗格藏有市值約214萬美元的古柯鹼（Cocaine）。她坦承犯罪，但辯稱是因販毒集團威脅要殺害她的兒子才被迫走私。
印尼法律與人權部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）上月與英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）簽署協議，促成桑迪佛德和沙哈巴迪獲遣返。
