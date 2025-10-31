英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽｜黃仁勳與韓企會長吃炸雞令相關股票暴升｜甄志强上海離世終年 59 歲｜10 月 31 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 31 日（星期五）。明日本港大致多雲，早晚有一兩陣微雨，市區介乎 23 至 27 度，日間短暫時間有陽光且較乾燥；吹和緩北至東北風，間中清勁；最高紫外線指數約 5 、屬中等。下週初風勢頗大，雲量增多；中期早上稍涼。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】英國王室宣布，國王查理斯三世已啟動程序，剝奪安德魯王子所有尊號、頭銜及榮譽，日後以本名「安德魯・蒙巴頓・溫莎」稱呼，並已通知他搬離王室住所。聲明指，雖然安德魯否認相關指控，但措施屬必要。消息稱威廉王子支持決定，安德魯未提出異議，並將搬往諾福克郡山靜咸莊園；其兩名女兒碧翠絲及尤金妮不受影響。事件背景涉及安德魯與愛潑斯坦的關係及對 Virginia Giuffre 的性侵指控。家屬讚其妹「憑真相和勇氣」爭取公義，並要求持續追究涉案者。

【Yahoo 新聞】九龍城富豪東方酒店昨晚發生死亡個案：一名 52 歲男子被發現倒臥床上、旁邊留有血跡，送廣華醫院搶救不治。警方在房內檢獲懷疑依托咪酯煙彈，並拘捕報案的 32 歲女子及另一名 32 歲男子，涉嫌販運危險藥物；同時扣查其中一名被捕人租用的黑色私家車。案件由九龍城警區重案組第二隊跟進。

【Yahoo 新聞】日本今年截至 10 月 30 日已有 12 人遭熊襲致死，政府召開跨部會會議，指示擴大「緊急狩獵」，容許地方政府決定是否動用獵槍，並由警察與持牌獵人迅速撲殺；環境省擬以追加預算支援地方招聘獵人為正式僱員，並利用無人機等強化辨識與預防。防衛大臣指自衛隊缺乏動物撲殺訓練，僅協助運送箱型捕獸籠。各地獎勵金差距大，獵人高齡化與人手不足問題持續。

【今日重點財經新聞】

【彭博】英偉達黃仁勳與三星李在鎔、現代鄭義宣同桌吃炸雞的畫面在社群爆紅，帶動韓股「雞相關」概念走強：Kyochon F&B 一度飆逾 20% ；家禽加工商 Cherrybro 拉升並觸及漲停；製作炸雞機器人的 Neuromeka 亦上漲。事件反映韓股受迷因與話題驅動的短線資金影響仍顯著。

【Yahoo 財經】賓大華頓商學院訪問大型企業約 800 名決策者，顯示超過 8 成每週使用生成式 AI ，其中 46% 每天使用；主要應用在數據分析、電郵與內容產製、簡報與報告撰寫等。不過 43% 領導者憂慮過度依賴 AI 會令員工能力退化，若培訓與資源不到位，或出現「長期技能短缺」。

【AASTOCKS】金管局數據顯示，第三季末住宅按揭負資產為 31,449 宗，較第二季末減少 6,357 宗，降幅 16.8% ，佔整體按揭宗數由 6.36% 降至 5.28% 。涉款總額由 1,902 億元降至 1,568 億元；其中無抵押部分由 143 億元降至 109 億元。拖欠三個月以上的比率為 0.24% ，仍處低水平。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】曾因《東張西望》成網紅的何伯、何太再成焦點。何伯於網台受訪稱已提出離婚，並向 5 名子女道歉，指關係受損源於自己判斷失誤；又爆出婚後財務與私生活爭拗，稱何太與一名男子關係密切。兩人早前亦涉衝突被捕。

【Yahoo 娛樂圈】歌手陳康堤於社交平台宣布與日本混血模特兒 Shou Honda 分手，強調將以朋友身分互相支持。她透露二人曾一同拍攝新歌 MV ，並形容是難忘回憶。

【Yahoo 娛樂圈】藝人甄志强於 10 月 21 日在上海辭世，終年 59 歲；太太方心媛發訃文證實噩耗，指喪禮從簡，詳情容後公布。甄志强曾為亞視男一，演出《碧血青天楊家將》展昭等角色；其後轉投 TVB ，再北上從事飲食業，近年往返內地與香港。外傳他於上海打波後出現心臟問題。