英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。

聲明並且表示，儘管安德魯仍否認對他的指控，但現時措施仍被認為是必要之舉。查理斯三世表示，過去、現在和將來都始終對遭受任何形式虐待的受害者和倖存者，表示深切慰問和同情。

現年 65 歲的安德魯，是已故女王伊利沙伯二世和菲臘親王的第三個孩子，是查理斯三世和安妮公主的胞弟，愛德華王子的胞兄。安德魯被指跟美國富商及性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切，以及被指曾經在愛潑斯坦的豪宅與未成年少女發生性關係，而安德魯否認有關指控。