英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅

英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）昨日（17 日）在英國下議院宣佈庇難難民政策改革方案。 （GOV.UK）

英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。

過去四年有 40 萬人向英國尋求庇護

馬曼婷宣讀方案時表示庇護政策改革是以恢復邊境秩序為前提，形容工黨政府作出現代移民制度最巨大的改革。她聲言，英國一直向逃離危險的人提供避難所，儘管世界已改變，但英國的庇護制度沒有改變。她指出，世上有大量的人正在移動，當中有些是難民，有些是經濟移民，尋求利用、濫用英國的庇護制度。

她指出，庇護制度為英國帶來沉重負擔。過去四年，有 40 萬人向英國尋求庇護，目前有超過十萬人正住在庇護所，過半數在抵達英國八年後仍依靠政府支援。對於為援助難民埋單的英國公眾而言，庇護制度似乎已失控及不公，亦導致英國變得撕裂。雖然這不是暴力及歧視少數族裔的理由，但長此下去將引致更多憤怒與仇恨。

過去數年，大量香港人移民英國，他們不是昨日（17 日）的難民庇護政策改革針對的對象，但持 BN（O）港人申請永久居留的條件，亦很快會改變。(Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

新庇護政策目標有二：減少非法人境人數、增加遣返無權居留者的人數。方法是，獲得庇護的難民現時維時五年，改革後減至維時兩年半，他們只有在無法回國時才能延續難民資格。現時他們在英國住滿五年就可以申請永久居留，改革後要等待 20 年。英國會專門為難民提供「工作及進修」簽證，讓願意及有能力貢獻的難民申請入籍。

「一直支持香港人回國」

馬曼婷稱，英國一如以往，始終仍是為逃難者提供保護的國家，就如近年當烏克蘭被入侵、阿富汗人須撤離，以及英國把香港人調回本國。因此，當秩序得到恢復，英國會開啟新的移民途徑，包括學生及有技能的難民，英國將因應全球危機保持制度的彈性，「我知道英國人並不想關掉大門，但在秩序得到恢復之前，那些意圖分裂我們的人將會變得強大」。

這項改革針對的是進入英國尋求庇護的難民，有別於持 BN（O）申請移民英國的香港人。不過英國政府正醞釀提高 BN（O）持有人申請永久居留的門檻，包括由最少住滿英國五年增至十年。

工黨議員 Charlotte Nicols 在會議上向馬曼婷提出質詢，她能否明確承諾英國會是香港人的家園，英國會履行對香港難民和 BN（O）的承諾、 5+1 計劃是否仍然安全？馬曼婷不置可否，僅稱英國政府承諾、亦一直支持香港人回國，有關獲取永久居留權的諮詢，相信將於本周內向下議院公布。

馬曼婷是英國出生的回教徒，其父母是巴基斯坦人，在宣讀庇護政策改革方案和回答議員提問時，兩度用 repatriate（回國）形容英國接受香港移民，帶着視持 BN（O）香港人為英國人的意味。