英國將宣布 是否批准中國新大使館興建

【on.cc東網專訊】英國房屋、社區和地方事務大臣李世勳將於周二（20日）宣布，是否批准中國在倫敦皇家鑄幣廠舊址興建新的大使館。

英國外交部官員周一（19日）出席國會會議時表示，情報部門全程參與審批工作，並已制訂和實施一系列措施，以保護國家安全。官員又指，在公眾進入大使館，以及中方在英外交機構整合問題上，已達成解決方案。

中國2018年購入倫敦金融城附近古蹟區的前皇家鑄幣廠，作為新大使館，但引起居民和議會反對，關注有安全問題。英國政府三度延長審批時間，最新的限期將於周二屆滿。中方早前多次批評英國拖延審批，並表達嚴重關切及強烈不滿。

