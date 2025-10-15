英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo

22 萬擁有英國國民（海外）身分的港人已移居英國. (Photo by Belinda Jiao/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議。逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。

香港被列「非條約地區」

英國內政部表示，自暫停引渡協議後，與香港的任何引渡均無法進行，修訂後會將香港列為「非條約地區」，與中國等國家同樣採取個案審批做法（case-by-case basis）。

英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）強調，英方「絕不會」批准任何出於政治目的的引渡申請，所有個案都須由法院審理，被引渡者亦有上訴權；內政部發言人稱，政府「堅守人權、法治及保護所有居於英國人士的承諾，包括在此定居的眾多香港人」。

然而，多名流亡港人及人權倡議者表示憂慮，港府可能利用臨時引渡程序，針對政治異見人士。目前約有 22 萬名擁有英國國民（海外）身分的港人已移居英國。港府早前揚言，會對危害國家安全的疑犯「追緝至天涯海角」，並已向 38 名海外港人發出通緝令及懸紅。

海外港人批英政府說法「不可靠」

港人流亡組織「香港自由委員會基金會」成員張晞晴（Chloe Cheung）表示，即使現屆政府無意引渡他們，也需要有「具法律約束力的承諾」，確保未來任何政府都不會這樣做。居倫敦的前香港區議員劉珈汶認為，英方保證只接納「非政治性」申請的說法「並不可靠」，「當一個人被國際通緝及懸紅追捕，這已屬於敵對行為，單靠口頭承諾遠遠不夠」。

有受訪者稱，中國過去曾以非政治罪名控告異見人士，之後再更改指控內容；亦有人舉例指，壹傳媒黎智英被指未有申報佔用科技園的單位，被控欺詐罪成，正正屬於政治打壓。

修例時機被指與對華貿易協議有關

英國保守黨議員 Iain Duncan Smith 批評，「目睹黎智英審訊的情況下，英國還考慮把任何人送回中國，簡直荒謬」。跨國議會聯盟共同創辦人 Luke de Pulford 呼籲政府設立「專屬上訴機制」，確保所有個案都經嚴格審查。

流亡澳洲的學者馮崇義表示，若英國的修訂法案通過，他將避免前往英國，批評英國此舉顯示「願意向北京妥協」。

由於英國正與中國磋商貿易協議，令外界對修例時機存疑，在香港的民主黨前主席劉慧卿就指，英國政府為改善經濟確有必要尋求貿易協議，但強調「英國不能為了經濟利益而犧牲香港人的權利」。英國內政部否認說法，強調所有引渡程序受嚴格法律保障，與任何貿易談判或經濟考量「完全無關」。

來源：the Guardian