不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議。逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。
香港被列「非條約地區」
英國內政部表示，自暫停引渡協議後，與香港的任何引渡均無法進行，修訂後會將香港列為「非條約地區」，與中國等國家同樣採取個案審批做法（case-by-case basis）。
英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）強調，英方「絕不會」批准任何出於政治目的的引渡申請，所有個案都須由法院審理，被引渡者亦有上訴權；內政部發言人稱，政府「堅守人權、法治及保護所有居於英國人士的承諾，包括在此定居的眾多香港人」。
然而，多名流亡港人及人權倡議者表示憂慮，港府可能利用臨時引渡程序，針對政治異見人士。目前約有 22 萬名擁有英國國民（海外）身分的港人已移居英國。港府早前揚言，會對危害國家安全的疑犯「追緝至天涯海角」，並已向 38 名海外港人發出通緝令及懸紅。
海外港人批英政府說法「不可靠」
港人流亡組織「香港自由委員會基金會」成員張晞晴（Chloe Cheung）表示，即使現屆政府無意引渡他們，也需要有「具法律約束力的承諾」，確保未來任何政府都不會這樣做。居倫敦的前香港區議員劉珈汶認為，英方保證只接納「非政治性」申請的說法「並不可靠」，「當一個人被國際通緝及懸紅追捕，這已屬於敵對行為，單靠口頭承諾遠遠不夠」。
有受訪者稱，中國過去曾以非政治罪名控告異見人士，之後再更改指控內容；亦有人舉例指，壹傳媒黎智英被指未有申報佔用科技園的單位，被控欺詐罪成，正正屬於政治打壓。
修例時機被指與對華貿易協議有關
英國保守黨議員 Iain Duncan Smith 批評，「目睹黎智英審訊的情況下，英國還考慮把任何人送回中國，簡直荒謬」。跨國議會聯盟共同創辦人 Luke de Pulford 呼籲政府設立「專屬上訴機制」，確保所有個案都經嚴格審查。
流亡澳洲的學者馮崇義表示，若英國的修訂法案通過，他將避免前往英國，批評英國此舉顯示「願意向北京妥協」。
由於英國正與中國磋商貿易協議，令外界對修例時機存疑，在香港的民主黨前主席劉慧卿就指，英國政府為改善經濟確有必要尋求貿易協議，但強調「英國不能為了經濟利益而犧牲香港人的權利」。英國內政部否認說法，強調所有引渡程序受嚴格法律保障，與任何貿易談判或經濟考量「完全無關」。
來源：the Guardian
其他人也在看
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
特朗普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步
據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統特朗普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。鉅亨網 ・ 17 小時前
貝森特：中國經濟弱 欲拖垮所有人 北京重申溝通大門敞開 打貿戰奉陪到底
中美關係持續反覆，美國財長貝森特（Scott Bessent）周一接受英國《金融時報》（FT）訪問時抨擊中國，指中方在習特會前三周推出稀土出口管制，反映中國因自身經濟非常疲弱，從而想「把其他所有人也拖垮（want to pull everybody else down with them）」。信報財經新聞 ・ 16 小時前
鮑威爾暗示再次降息 因招聘疲軟加劇失業率上升風險
Federal Reserve Chair Jerome Powell.Bloomberg ・ 14 小時前
大疆遭美國列入「中國軍工企業」清單 提上訴
據《環球網》報導，中國大疆周二（14 日）在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。鉅亨網 ・ 14 小時前
西班牙拒增加北約國防開支 特朗普威脅加徵關稅
美國總統特朗普威脅對西班牙實施包括關稅在內的貿易制裁，因西班牙是唯一一個沒有將國防開支提高至5%的北約國家，特朗普對此表示相當不滿。 此前，特朗普一再要求北約成員國增加國防支出，並在西班牙拒絕增加國防開支後建議將西班牙踢出北約。西班牙外長Jose Manuel Albares表示，西班牙是北約的可靠成員，目前在北約部署3,000名士兵，強調西班牙對跨大西洋安全的承諾及貢獻是毫無疑問。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
立法會選舉︱累計 14 名議員宣布棄選 林順潮稱專注生物醫藥科技 民建聯下周公布名單︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
挺川普派兵！舊金山首善「叛變」惹眾怒 砸150億美元滅火
Salesforce 創辦人兼執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）在接受《紐約時報》採訪時，公開表態支持川普總統向舊金山派遣軍隊以遏制犯罪，此番言論震驚了業界和政界，特別是與加州民主黨執政者公開唱反調。 作為一位長期在公眾面前傾向自由派、曾為歐巴馬和希拉蕊募款的科技領袖，鉅亨網 ・ 1 天前
以色列擬重啟拉法關卡 允600輛卡車援資進入加薩
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列公共廣播公司（KAN）報導，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，以利人道援助物資從埃及進入這塊巴勒斯坦土地。根據以色列公共廣播公司說法，重啟拉法關卡好讓援助物資通過的決定，也是在以色列被告知哈瑪斯打算於明天歸還另外4具遺體後所做出，但此舉尚未獲得哈瑪斯證實。法新社 ・ 3 小時前
柬埔寨警方破獲涉中國公民安全案件6人獲救 拘6名中國籍疑犯
中國駐柬埔寨大使館周二表示，根據柬埔寨西哈努克省警察局發布的消息，柬埔寨警方近日破獲一宗涉及中國公民安全案件，並逮捕相關嫌疑人。事發在9月20日，西哈努克省警方在一條高速公路，營救2名跳車的中國公民，之後與奧多棉吉省警察局合作，再成功救出4名中國籍受害者，逮捕6名中國籍犯罪嫌疑人。當地警方指，涉事犯罪團夥長期針對中國公民實施非法拘禁、綁架勒索、販賣人口等犯罪行為。目前案件正進一步調查中。中國駐柬埔寨大使館敦促柬方徹查真相、嚴懲犯罪分子，切實保護在柬中國公民生命財產安全。(ST)infocast ・ 9 小時前
立法會選舉2025｜棄選潮惹關注 曾國衞：加強宣傳鼓勵選民投票 公務員要以身作則｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，提名期將於 10 月 24 日展開並至 11 月 6 日結束。近日已有 13 名議員宣布不角逐連任，棄選潮引起外界關注。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。曾國衞並指，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
特朗普威脅或不買中國食用油 外交部:應協商解決問題
美國總統特朗普指中國不採購美國大豆，威脅可能不買中國的食用油報復。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應指，中方在處理中美經貿問題上，立場一貫、明確，強調貿易戰、關稅戰沒贏家，亦不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上，協商解決有關問題。 (ST)infocast ・ 2 小時前
英國收緊移民工作簽證要求 英語能力須達 A-level水平 料每年減 10 萬人移民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國政府近日宣布，部分外來移民若要在英國工作，未來須具備相當於 A-level 程度的英語能力。新規定將於 2026 年 1 月 8 日生效，主要影響畢業生及申請技術工人或「Scale-up」簽證人士，屬於政府削減移民數量計劃的一部分。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 2 小時前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 1 天前