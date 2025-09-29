英國工黨擬收緊永居條件 要求高英語水平、無犯罪紀錄 被視為反擊改革黨｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國工黨即將公布新移民政策，收緊永久居留權條件，包括要求申請者具備高英語水平。據報新政策下，符合標準的申請人會更快獲批永久居留權，不符合的話審批會較慢，甚或不會獲批，相關諮詢將於今年內啟動。

若符條件可快速審批

英國執政工黨在利物浦舉行年度大會，據 BBC 及《衛報》報道，內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）今日（29日）會公布新的移民政策，將收緊移民申請永久居留英國制度（ILR）的條件，包括須具備高英語水平，無犯罪紀錄，以及曾參與社區服務。

據報新政策下，就算有新移民已在英國逗留十年，如果不符合上述條件，亦可能被拒絕永久居留；至於符合標準的則可獲快速審批，相關諮詢活動將於今年內啟動。工黨擬提出的新移民政策，被視為對改革黨（Reform UK）的直接反擊。

施紀賢批改革黨建議 料十萬計人被遣返

改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）上周曾揚言廢除現行移民申請永久居留英國的制度，一度稱烏克蘭人和香港人均不會獲得永居權。不過，幾日後他便改口稱措施不會影響烏克蘭人及香港人。

英國首相施紀賢周日接受 BBC 訪問時，批評改革黨建議取消永久居民權有種族歧視和不道德。他估計措施一旦落實，會有數以十萬計的人被遣返。

來源：BBC、衛報