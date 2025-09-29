男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
英國工黨擬收緊永居條件 要求高英語水平、無犯罪紀錄 被視為反擊改革黨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國工黨即將公布新移民政策，收緊永久居留權條件，包括要求申請者具備高英語水平。據報新政策下，符合標準的申請人會更快獲批永久居留權，不符合的話審批會較慢，甚或不會獲批，相關諮詢將於今年內啟動。
若符條件可快速審批
英國執政工黨在利物浦舉行年度大會，據 BBC 及《衛報》報道，內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）今日（29日）會公布新的移民政策，將收緊移民申請永久居留英國制度（ILR）的條件，包括須具備高英語水平，無犯罪紀錄，以及曾參與社區服務。
據報新政策下，就算有新移民已在英國逗留十年，如果不符合上述條件，亦可能被拒絕永久居留；至於符合標準的則可獲快速審批，相關諮詢活動將於今年內啟動。工黨擬提出的新移民政策，被視為對改革黨（Reform UK）的直接反擊。
施紀賢批改革黨建議 料十萬計人被遣返
改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）上周曾揚言廢除現行移民申請永久居留英國的制度，一度稱烏克蘭人和香港人均不會獲得永居權。不過，幾日後他便改口稱措施不會影響烏克蘭人及香港人。
英國首相施紀賢周日接受 BBC 訪問時，批評改革黨建議取消永久居民權有種族歧視和不道德。他估計措施一旦落實，會有數以十萬計的人被遣返。
其他人也在看
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 2 小時前
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 2 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
《港樓》發展局：北都推6拆牆鬆綁措施
新一份《施政報告》提出要加快發展北部都會區（北都），包括成立「北都發展委員會」，發展局發表最新網誌指，會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來幾個月先做好研究工作並於明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法工作。AASTOCKS ・ 6 小時前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 6 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前
萬達集團創始人王健林被限制高消費已取消
內地傳媒上周日(28日)引述「企查查」報道指，萬達集團及其法定代表人王健林近日被限制高消費；直至今日(29日)，多間內媒報道稱，經查詢，中國執行資訊公開網已經沒有萬達集團董事長王健林「限高」資訊。AASTOCKS ・ 6 小時前
大摩：電商汽車反內捲難奏效
內地政府加強「反內捲」政策，冀緩解產業過度競爭與產能過剩的問題。摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強接受本報專訪時表示，在國企佔比高的產業，例如鋼鐵、煤炭等，該政策的推行稍為容易，但電商、外賣平台、鋰電池、汽車等民企主導行業難度較高，實際上最不容易「反內捲」。他認為，內地暫時還沒打破通縮局面，未來一年恐怕還是走不出去的，可能要待2027年初才有望擺脫通縮。信報財經新聞 ・ 11 小時前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）
半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 9 小時前