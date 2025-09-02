英國打造新市鎮以解決住房危機

（法新社倫敦2日電） 在富裕的英格蘭東部城市劍橋附近，英國最新市鎮北斯托（Northstowe）正在建案林立中成形。在英國政府尋求解決嚴峻的住房短缺問題之下，這座新市鎮或許能提供範例。

北斯托位於劍橋（Cambridge）西北方約19公里處，這片土地原本是英國皇家空軍營區，2017年開始有居民入住，目前人口約3000，1600間左右的房屋有人居住。

北斯托生活機能仍相當匱乏，既無商店也無診所。不過官員已宣布，將在目前仍是1塊空地和1座醫療設施的地點打造「熱鬧的市中心」。

一旦這座新市鎮建設完成，將有1萬間房屋和8所學校。相關單位預估，未來20年這裡的人口可能成長至3萬。

英國存在全國性住房危機已有數年，隨著人口壽命延長及移民激增，房屋供給一直跟不上需求。在房價飆升下，買房對許多英國年輕人來說已是遙不可及。

根據英國慈善機構Shelter England估計，全英國約有35萬4000人處於無家可歸狀態。

為了解決英國長期以來的住房短缺問題，去年7月當選的工黨首相施凱爾（Keir Starmer）已承諾要在2029年底前興建150萬戶住宅。他希望在本屆國會任內每年建30萬戶，遠高於近幾年英國新建住房數量。

施凱爾已著手大改都市計畫法規，好讓開發商更不受環境規範限制。他的住房計畫雖然大多是將現有的都市開發進一步擴大，但他也承諾要開始打造英國「下一代」新市鎮。