英國批准中國建「超級大使館」 居民擬提司法覆核 中方：提供便利屬東道國義務︱Yahoo

示威者早前在超級大使館選址外高舉標語抗議。(Photo by Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國政府日前正式批准中國在倫敦興建「超級大使館」計劃，雖然項目在規劃層面已獲放行，但反對聲音並未平息，反對團體正準備循司法覆核挑戰決定，令相關爭議持續升溫。中國外交部今日（21 日）稱，為外交館舍建設提供支持和便利，屬於東道國的國際義務，並指相關申請及獲批過程完全遵循國際外交慣例，以及當地法規和程序。

綜合外媒報道，國會內多名跨黨派議員仍對項目表示憂慮，關注焦點包括中國間諜活動風險，以及流亡英國的香港及維吾爾族人士安全問題。有反對計劃的居民組織正聯絡資深大律師 Charles Banner ，準備就政府決定提出司法覆核，部分工黨議員亦考慮公開支持，視之為現階段唯一可行的反對途徑。

英國房屋大臣 Steve Reed 在公布決定的聲明中表示，除非經法庭成功推翻，否則有關決定已屬最終定案。有工黨議員私下稱，黨內不少人，包括政府成員，對批准計劃感到不安，並認為司法覆核屬合理做法。

國會辯論期間，議員多次提及安全風險，指出擬建使館地庫設有多個密室，其中一個位置緊貼光纖電纜，相關電纜負責傳輸倫敦金融城銀行的金融數據，以及數以百萬計市民的電郵與通訊資料。英國房屋部附上的文件則強調，並無證據顯示工程會干擾相關電纜。

美國政界亦表示關注

除英國國內反對聲音外，美國政界亦對計劃表示關注。美國眾議院議長 Mike Johnson 近日受訪時稱，使館涉及的安全憂慮「看來相當真實」。另有英國官員透露，美國特朗普政府已私下向英方表達反對立場。

反對計劃的皇家鑄幣廠法院居民協會表示，正為司法覆核籌集資金，並計劃在未來數星期內提出申請。協會司庫 Mark Nygate 稱，居民關注自身安全、私隱，以及是否可能被迫遷離現址。協會亦研究以政府決定「早已預設立場」作為法律理據，並提及施紀賢早前與中國國家主席習近平會面時，曾公開談及使館申請進程。

即使司法覆核最終未能推翻決定，法律程序仍可能令工程延後數年。加上多個主要反對黨均反對計劃，分析認為，隨着下一屆大選最遲於 8 月前舉行，相關政治形勢仍存在變數。

中國：申請及獲批過程完全遵循法規

中國外交部回應表示，為外交館舍建設提供支持和便利，屬於東道國的國際義務，中國駐英國大使館新館舍的規劃設計屬高質量方案，相關申請及獲批過程完全遵循國際外交慣例，以及當地法規和程序。

外交部發言人郭嘉昆指，在當前國際形勢動盪不安的情況下，中英作為聯合國安理會常任理事國，加強交往與合作，無疑符合兩國以及世界的利益。

於中方會否批准英國駐華大使館翻修工程，郭嘉昆回應稱，中方一直依據《維也納外交關係公約》及相關法律法規，處理英國駐華使館館舍的規劃申請。