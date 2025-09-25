英國拉皮手術激增 男性需求大增 26% 醫生提醒屬大手術須考慮風險︱Yahoo

與 2023 年的 111 宗相比，英國男性接受拉皮手術上升幅度達 26%。

【Yahoo健康】英國拉皮手術需求持續上升，尤其在男性及 40 多歲人群中最為明顯。英國美容整形外科醫學會（Baaps）數字顯示， 2024 年共有 1,882 宗拉皮手術，按年上升 8%。其中女性佔大多數，達 1,742 宗，增幅 7%；男性雖然只佔 140 宗，但與 2023 年的 111 宗相比，上升幅度達 26%。

根據《衛報》報道，Baaps 會長兼整形外科顧問醫生 Nora Nugent 指出，越來越多人認為手術能帶來自然且持久的效果，不過她提醒拉皮屬於大型手術，風險包括疤痕、神經損傷、感染及效果不對稱，康復期長達數星期，效果維持約 5 至 10 年。

專家憂外界淡化手術風險

西英格蘭大學心理學副教授 Helena Lewis-Smith 認為，社會審美壓力前所未有強烈，加上減肥藥普及及各類整容手術被視為常態，令更多人接受相關療程。她提到，名人兼真人騷明星 Kris Jenner 曾表示「變老不代表要放棄自己」，反映現今社會對「永遠年輕」的追求。雖然女性受壓力影響更大，但男性同樣面對外貌審視，興起植髮甚至拉皮。

Lewis-Smith 又指，社交平台與廣告推動了這股潮流，不少網紅獲免費手術並在網上分享，進一步加深影響。她擔心外界往往淡化手術風險，並強調病人接受整形手術前應進行心理評估。

減肥藥帶動拉皮手術需求

Nugent 亦表示，選擇有經驗及合資格的醫生至關重要，病人應審視醫生的術前術後案例，並確保審美觀與自己一致。

她補充，現代拉皮技術不再單靠拉緊皮膚，而是結合多重方法，例如脂肪移植、提眉或其他手術，效果更自然。部分診所近年引入「無疤痕」或內視鏡拉皮技術，把切口隱藏在髮線內，適合輕至中度老化患者。

減肥藥的流行亦推高相關需求，這些藥物可導致快速脂肪流失，部分人面容因此顯得消瘦。Nugent 透露，自 2023 年起，有約一半拉皮手術諮詢涉及正在或曾經使用減肥藥的病人，帶動面部及身體塑形手術急增。