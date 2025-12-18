英國推動中學反厭女課程 目標10年內女性受暴減半

（法新社倫敦18日電） 英國政府今天表示，根據一項新策略，英國的教師將接受相關訓練，在課堂上教授反厭女課程，希望10年內讓女性受暴案件減半。

英國政府主責婦女安全的官員菲力普斯（Jess Phillips）表示，這項新策略將「傾國家之力，展開英國史上最大規模的打擊行動，阻止對婦女與女孩施加的暴力」。菲力普斯稍後將在國會公布相關細節。

英國政府公布這項投入2000萬英鎊（約新台幣8億元）計畫的時間，正值最新統計顯示，超過40%的年輕男性對所謂「男性圈」（manosphere）網紅泰特（Andrew Tate）抱持正面看法之際。

此外，光是過去一年，每8名女性中就有1人曾遭遇家庭暴力、性侵或跟蹤騷擾。

根據這項策略，英格蘭所有中學都必須教導學生關於健康的人際關係。

而教師將接受專業訓練，與學生討論同意（consent）等議題，以及分享私密影像的危險性。

英國政府在聲明中也指出：「為儘早處理令人極度憂心的態度，學校也會把高風險個體轉介，讓他們獲得額外的照顧與支持，聚焦在挑戰根深蒂固的厭女（觀點）影響。」

政府也將針對擔心自身行為的學生，設立一條新的求助專線。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這項策略的重點在於「推動對男孩與年輕男性的教育與對話」。

他在社群平台X上發文說：「我希望我的女兒能在一個她在學校、網路上以及各種關係中都感到安全的英國長大。」

他還說：「每一個年輕女孩都應該擁有這樣的環境，而每一個年輕男孩也應受到保護，免於受到有害的厭女（觀點）影響。我的政府正藉由支持教師來實現這一點。」