英國插頭 英國行前必看！附 15 大熱門國家地區插頭、電壓、頻率全攻略
每次出國旅行，最掃興嘅莫過於電子產品叉唔到電！由於全球各地嘅電壓系統同插頭標準千差萬別，出發前一定要細心確認目的地嘅電壓、頻率同插頭類型，咁先可以避免電器損壞或者用唔到嘅尷尬情況。特別係準備去英國旅行嘅朋友，了解當地獨特嘅英國插頭同電壓標準，更係行前必修課！
Trip.com 深知你嘅需求，特別為你精心整理咗全球 15 個熱門國家及地區嘅詳盡電壓、頻率同插頭資訊。我哋仲貼心附上點樣聰明挑選萬能插蘇（旅行轉換插頭）同變壓器嘅實用指南，幫你輕鬆搞掂晒所有充電煩惱，暢遊全世界！
15 大國家及地區插頭、電壓及頻率
國家/地區
插頭類型
電壓
頻率
英國
G
220V
50Hz
美國
A / B
120V
60Hz
加拿大
A / B
110V
60Hz
新加坡
G
220V
50Hz
馬來西亞
G
220V
50Hz
澳門
G
220V
50Hz
越南
A / C / F
220V
50Hz
澳洲
I
230V
50Hz
日本
A / B
100V
50Hz / 60Hz
香港
G
220V
50Hz
台灣
A / B
110V
60Hz
韓國
C / F
220V
60Hz
泰國
A / B / C
220V
50Hz
中國內地
A / C / I
220V
50Hz
歐洲
C / E / F
220V
50Hz
英國電壓／英國插頭 | G型三腳設計，香港旅客免帶轉換插頭！
講到英國插頭，好多旅客可能會覺得陌生。英國嘅標準電壓係 220V，頻率 50Hz，採用獨特嘅 G 型插頭。呢種 G 型插頭以佢嘅三腳長方形設計而聞名，插腳比較粗大，通常仲內置咗保險絲，提供額外嘅安全保障。值得留意嘅係，英國電壓同世上好多國家（例如大部分亞洲同歐洲地區）相近，意思係你大部分電子產品，好似手機充電器、手提電腦等，通常都唔使額外帶變壓器就可以直接使用。不過，如果你嘅電器插頭唔係 G 型，一個高品質嘅轉換插頭依然係不可或缺嘅旅行好幫手。
對於由香港出發嘅旅客嚟講，去英國旅行真係輕鬆唔少！由於香港嘅電壓都係 220V，而且同樣採用 G 型插頭，呢個就代表你完全唔使擔心電壓唔兼容或插頭唔匹配嘅問題。由香港去英國，你可以直接使用現有嘅電器，唔使額外帶旅行轉換插頭或變壓器，省去一大麻煩，等你嘅行李更加輕便！
圖片來源：插頭插座網
美國電壓／美國插頭 | 120V低電壓，變壓器不可少
想探索廣闊嘅美國，記住要留意佢獨特嘅電力標準！美國嘅電壓係120V，頻率 60Hz，主要使用 A 型（兩腳扁形）同 B 型（帶接地針嘅三腳扁形）插頭。
由於美國嘅電壓明顯低過全球大多數國家（例如英國嘅 220V），如果你帶備高電壓嘅電器（好似風筒、直髮夾等），就必須準備一個變壓器，否則會好容易令電器損壞或者運作唔到！雖然 A 型同 B 型插頭喺日本、台灣等部分地區都通用，但對於嚟自其他電壓或插頭標準國家嘅旅客，一個轉換插頭同樣係不可或缺，確保你嘅電子設備可以順利充電。
圖片來源：插頭插座網
加拿大電壓／加拿大插頭 | 變壓器要帶齊
想去風光旖旎嘅加拿大，電力準備同美國相似！加拿大嘅電壓標準係 120V，頻率 60Hz，主要採用 A 型（兩腳扁形）同 B 型（三腳帶接地針）插頭。
同美國一樣，佢嘅低電壓可能導致嚟自高電壓地區（例如英國插頭所在嘅 220V-240V 區域）嘅電器設備無法正常運作，或者叉電效率會大減。因此，我哋強烈建議你準備一個合適嘅變壓器，同時配備一個可以轉為 A 型或 B 型插頭嘅旅行轉換器，確保你所有電子產品都可以順利供電，暢遊加拿大！
圖片來源：插頭插座網
新加坡電壓／新加坡插頭 | 220V G型插頭，與香港英國一樣
想探索熱帶花園城市新加坡，喺電力方面，你會發現佢同英國同香港有驚人嘅共通點！
新加坡採用 220V 電壓，50Hz 頻率，插頭類型正正係我哋好熟悉嘅 G 型插頭。呢種三腳長方形、通常內置保險絲嘅設計，為用電安全提供咗保障。由於新加坡嘅電壓同全球好多國家保持一致，你嘅大部份電器都唔使變壓器就可以直接使用。不過，如果你原來嘅插頭類型唔係 G 型，一個旅行轉換插頭依然係你行李入面必不可少嘅小工具，確保你隨時隨地都可以為設備充電，暢遊新加坡自由行！
圖片來源：插頭插座網
馬來西亞電壓／馬來西亞插頭 | 220V G型插頭，與香港英國一樣
想去多元文化交織嘅馬來西亞，佢嘅電力標準同英國同香港簡直係一模一樣！
馬來西亞採用 220V 電壓，50Hz 頻率，同樣採用安全可靠嘅 G 型插頭。呢種帶有三個長方形插腳嘅插頭，體積比較大，通常仲內置咗保險絲，確保用電穩定。由於電壓同全球好多國家相同，你嘅大部份旅行電器都可以直接使用，唔使額外帶變壓器。但係要留意，如果你嘅電器插頭唔係 G 型，一個萬能轉換插頭將會係你暢遊馬來西亞自由行嘅必備之選，讓你嘅叉電體驗無縫連接！
圖片來源：插頭插座網
澳門電壓／澳門插頭
想去充滿歐式風情嘅澳門，佢嘅電力供應同鄰近嘅香港同埋遠方嘅英國保持一致！
澳門嘅標準電壓係 220V，頻率 50Hz，採用嘅係我哋好熟悉嘅 G 型插頭。呢種具有三個長方形插腳嘅插頭，體積相對大，通常仲內置咗保險絲，提供穩定嘅電力連接。由於電壓同全球好多地區相符，你嘅大部份電器都唔使變壓器就可以直接使用。不過，對於嚟自插頭類型唔同嘅國家或地區嘅旅客，帶備一個適用嘅轉換插頭依然係明智之舉，確保你嘅電子設備喺澳門之旅中電力充足！
圖片來源：插頭插座網
越南電壓 / 越南插頭 | 220V 電壓多樣化插頭，轉換器必帶
想去充滿異國情調嘅越南，記住佢嘅電力系統相對多元化！越南嘅電壓係 220V，頻率 50Hz，但插頭類型就比較複雜，常見嘅有 A 型（兩腳扁平）、C 型（兩個圓形插腳）同 F 型（有接地片）。
呢個就意味著，你極可能需要一個多功能嘅轉換插頭去應付唔同嘅插座。由於越南嘅電壓同大部份亞洲及歐洲國家相近，嚟自高電壓地區嘅旅客通常唔使帶變壓器。不過，無論你嚟自邊度，一個可以適配呢啲多樣化插頭嘅轉換器絕對係必備品，確保你嘅充電需求暢通無阻，享受你嘅越南自由行！
圖片來源：插頭插座網
澳洲電壓／澳洲插頭 | 230V I型插頭 與內地標準一樣
想去陽光普照嘅澳洲，佢嘅電力標準同佢獨特嘅自然風光一樣咁特別！澳洲採用 230V 電壓，50Hz 頻率，插頭類型係獨特嘅 I 型插頭。
呢種 I 型插頭有三個扁平插腳，呈現出一個倒轉嘅「Y」字形，值得留意嘅係，佢同中國嘅插頭標準係相同嘅。對於嚟自其他插頭類型國家嘅旅客，我哋強烈建議你帶備一個 I 型轉換插頭。由於澳洲嘅電壓同大部份高電壓地區相近，所以嚟自呢啲地區嘅旅客通常唔使額外帶變壓器，只需要確保插頭匹配，就可以輕鬆充電，盡情享受澳洲自由行！
圖片來源：插頭插座網
日本電壓／日本插頭 | 100V超低電壓，變壓器必需品
踏上迷人嘅日本之旅，你會發現佢嘅電力系統好唔同！日本嘅電壓只係 100V，頻率喺唔同地區可能會係 50Hz 或 60Hz，主要使用 A 型（兩腳扁形）同 B 型（帶接地針嘅三腳扁形）插頭。
由於日本嘅電壓遠低過全球大部分國家（例如英國插頭嘅 220V），嚟自高電壓地區嘅電器，好似風筒、電動牙刷等，可能無法正常運作或者叉電速度極慢。因此，對於國際旅客，尤其係嚟自高電壓國家嘅朋友，準備一個變壓器嚟調節電壓，再配埋一個 A 型或 B 型插頭嘅轉換器，係確保你所有電子設備可以順利使用嘅關鍵步驟！
圖片來源：插頭插座網
香港電壓／香港插頭
香港嘅電壓係 220V，頻率 50Hz，採用嘅係安全可靠嘅 G 型插頭。呢種獨特嘅三腳長方形插頭，體積比較大，通常仲內置咗保險絲，提供額外嘅安全保障。由於香港嘅電壓同全球好多國家（包括英國、新加坡、馬來西亞等）相同，你嘅大部份電器都唔使變壓器就可以直接使用。不過，對於嚟自插頭類型唔同嘅國家或地區嘅旅客，一個可靠嘅轉換插頭依然係必不可少嘅必需品，確保你嘅電子設備喺香港自由行期間可以順利充電！
圖片來源：插頭插座網
台灣電壓／台灣插頭 | 110V低電壓，變壓器同轉換器要帶齊
暢遊寶島台灣，佢嘅電力規格同日本有幾分相似！台灣嘅電壓係 110V，頻率 60Hz，主要使用 A 型（兩腳扁平）同 B 型（三腳、其中一個係圓形接地針）插頭。
由於台灣嘅電壓低過大多數國家（例如英國插頭所在嘅 220V-240V 地區），嚟自高電壓國家嘅電器設備，好似風筒、電動牙刷等，為咗正常運作同保護電器，可能需要帶備一個變壓器。同時，一個可以轉為 A 型或 B 型插頭嘅轉換器都係不可或缺嘅，確保你嘅電子產品喺台灣自由行期間都能夠活力十足！
圖片來源：插頭插座網
韓國電壓／韓國插頭 | 220V 電壓，C/F型圓腳插頭
想感受韓流魅力，記住要留意韓國嘅電力標準！韓國嘅電壓係 220V，頻率 60Hz，插頭類型主要為 C 型（兩個圓形插腳）同 F 型（兩個圓形插腳並帶有接地片）。
由於韓國嘅電壓同全球大多數高電壓國家相近，嚟自呢啲地區嘅電器通常唔使變壓器就可以直接使用。然而，對於嚟自好似美國或日本呢啲低電壓國家嘅旅客，你就可能需要準備一個變壓器，同時配埋一個 C 型或 F 型嘅轉換插頭，咁先可以確保你嘅電子設備喺韓國自由行期間順利叉電！
圖片來源：插頭插座網
泰國電壓／泰國插頭 | 220V 電壓，A/B/C型插頭多樣化
想去熱情洋溢嘅泰國，佢嘅電力系統都充滿咗多樣性！泰國嘅電壓係 220V，頻率 50Hz，但插頭類型就比較豐富，常見嘅有 A 型（兩腳扁形）、B 型（三腳）同 C 型（兩個圓形插腳）。
呢個就意味著，你極可能會遇到多種插座類型，所以一個多功能轉換插頭將會係你嘅旅行利器。由於泰國嘅電壓同大多數高電壓國家相同，嚟自呢啲地區嘅旅客通常唔使變壓器。不過，無論點都好，帶備一個可以適應 A、B、C 型插頭嘅轉換器係確保你電子設備喺泰國自由行期間電力充足嘅明智之舉！
圖片來源：插頭插座網
中國內地電壓／中國內地插頭 | 220V 電壓，A/C/I型多樣插頭
廣袤嘅中國內地，電力系統相對標準化。中國嘅電壓係 220V，頻率 50Hz，插頭類型涵蓋 A 型（兩腳扁形）、C 型（兩腳圓形）同 I 型（三個扁平插腳呈倒轉 Y 形，同澳洲一樣）。
由於中國嘅電壓同世界上大多數高電壓國家相近，所以嚟自呢啲地區嘅電器通常唔使變壓器就可以直接使用。然而，面對多樣嘅插頭類型，外國旅客仍然需要準備一個可以適應 A、C 或 I 型插座嘅轉換插頭，咁先可以確保你嘅電子設備喺中國內地之旅中電力無憂！
圖片來源：插頭插座網
歐洲電壓／歐洲插頭 | 220V/230V，C/E/F型圓腳插頭
漫遊歐洲大陸，你會發現大部分國家嘅電力標準都好統一！歐洲地區嘅電壓通常係 220V 或 230V，頻率 50Hz，主要使用 C 型（兩個圓形插腳）、E 型同 F 型（有接地片）插頭。
由於歐洲嘅電壓同全球好多國家（例如英國插頭嘅 220V）相似，你嘅大部份電器都唔使變壓器就可以直接使用。然而，對於嚟自美國、日本呢啲低電壓國家嘅旅客，你就必須準備一個變壓器嚟轉換電壓，同時配埋一個可以適應 C、E 或 F 型插座嘅旅行轉換器，咁先可以確保你嘅電子設備可以安全順利咁充電，享受你嘅歐洲之旅！
圖片來源：插頭插座網
點樣揀變壓器同萬能插蘇？旅行充電安全貼士
為咗等你嘅旅程萬無一失，正確選擇同使用電壓變壓器同萬能插蘇（旅行轉換插頭）真係至關重要！
當你帶嘅電器設備無法直接適應目的地國家嘅電壓時（例如由 110V 地區去 220V 地區，或相反），變壓器就可以將電壓調整到啱你設備嘅安全水平。揀變壓器嗰陣，記住要確保佢嘅輸出功率大過或等於你電器所需嘅功率，咁先可以避免過載損壞。
而萬能插蘇就負責解決插頭形狀唔啱嘅問題，佢可以令你嘅電器插頭同當地插座完美匹配。一個優質嘅萬能插蘇應該要支援多種插頭類型，而且最好內置保險絲，提供短路保護，確保你同你嘅電器都安全無事。掌握呢啲小貼士，讓你嘅旅行充電體驗暢通無阻！
圖片來源：Amazon
✨ 旅行必備世界各地插頭懶人包 ✨
常見問題
香港和澳門的電器可以直接在英國使用嗎？
可以，香港和澳門的電器可以直接在英國使用，但仍需要轉換插頭（如果您的插頭規格不是英規）。
電壓兼容： 香港和澳門的標準電壓也是 $220V$ 或 $230V$，與英國的電壓相同，因此不需要變壓器。
插頭兼容： 由於香港和澳門普遍使用的就是 G 型（英規）插頭，若您的電器插頭本身就是英規，則可以直接插入英國插座使用，無需轉換插頭。若您帶了非英規的電器（如兩腳插頭），則仍需要轉換器。
去英國旅行，我應該買哪種轉換插頭？
建議購買「萬國通用轉換插頭」並留意保險絲。
首選萬國轉換插頭： 由於萬國插頭通常內置了 G 型（英規）插腳，一個就能應對全球多國的插座，非常方便。
安全性（保險絲）： 購買時請確認轉換插頭是否內置保險絲（通常額定 $8A$ 或 $10A$），這能為您的充電設備提供額外的保護。
USB 輸出： 建議選擇帶有 USB-A 或 USB-C 接口的萬國轉換插頭，這樣您只需佔用一個牆上插座，就能同時為多個電子設備充電。
英國插座上為什麼有開關？
這是英國特有的安全設計。插拔插頭時，應先關閉開關，確保斷電，防止觸電風險。
