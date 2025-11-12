英國揭黑幫自製假減肥藥 包裝仿真如真品 檢獲數萬支「減肥筆」︱Yahoo

帶有品牌包裝的減肥藥，外觀仿似正牌藥物。（MHRA）

【Yahoo健康】英國醫療與健康產品監管局（MHRA）警告，有黑幫開始自製帶有品牌包裝的減肥藥，外觀仿似正牌藥物，對公眾安全構成重大威脅。MHRA 刑事執法部門主管莫林（Andy Morling）表示，近月出現新模式，罪犯投放資金設計包裝與品牌，將產品冒充真品出售。

根據《衛報》報道，莫林稱，監管部門剛扣押全球執法機關有紀錄以來最大宗走私減肥藥。他指，新一輪產品「看起來像真藥，但完全未獲發牌，在英國出售屬違法」，而且背後所涉包裝與生產投入龐大，屬有組織犯罪，當局希望在模式擴散前把它扼止。

檢獲數萬支減肥注射筆

上月，MHRA 首度突擊英格蘭北安普頓（Northampton）一處非法減肥藥工場，檢獲數萬支待填充的減肥注射筆、原料化學物，以及多於 2,000 支未獲許可的 retatrutide 與 tirzepatide 注射筆，原定寄往客戶。

廣告 廣告

莫林表示，部門現時手上有「相當數量」的刑事個案，但不會一概起訴；每案均優先考慮公共安全，把可疑產品移除市面。MHRA 指出，新模式容易令顧客誤信買到正牌貨，當局已就北安普頓檢獲樣本作分析，但強調「不應揣測」其成分。

投資程度與複雜度前所未見

他又提到，市面上對藥物與美容療程的界線愈趨模糊，許多顧客以為針筒內的是美容產品；部分美容院未察覺售賣的是藥物，或有坐監風險，「買賣雙方都缺乏認知」。

莫林回顧，此類產品的製作方式曾多度演變，在 2023 年春季出現仿冒 Mounjaro 與 Wegovy 的版本，實際上是把胰島素筆的標籤移除；到 2024 年初，市面出現粉末狀原料供人自家混合注射，或預先注填的無品牌針筒；現時第三種模式幾乎與正牌直接「比拼」品牌與包裝，投資程度與複雜度前所未見，屬全球性有組織犯罪。