英國擬將中國國安部列外國勢力「加強級別」 與俄同級 衛報：中方警告可能報復｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國《衛報》今年曾報道，英方考慮將中國國安部等機構納入「域外影響登記計劃」（FIRS）的「加強級別」名單當中；《衛報》最新獨家報道就引述消息指，中國官員已經按照報道內容警告英國外交部，指如果英方作出上述決定，雙方關係將會產生負面影響，而中方亦可能會就此報復。
英國在 2023 年 7 月頒布實施《國家安全法 2023》，當中的 FIRS 在今年 7 月 1 日起執行。FIRS 規定，在英國代表外國勢力或實體從事活動的人士必須向政府申報活動，否則將面臨刑事制裁。在屬於較次一級的「政治影響級別」（Political Influence Tier），活動包括遊說英國官員、進行宣傳活動、散播具政治目的資料等。至於在較高一級的「加強級別」（Enhanced Tier），就適用於對英國國安構成較高風險的國家和實體，他們要接受更嚴格規定，更詳盡的披露和審查，否則可被監禁 5 年。
目前只有俄羅斯和伊朗被納入「加強級別」。《衛報》在春季曾經報道，英國高層官員並未將中國整體列入「加強級別」，而是考慮將個別部門納入，包括中國國安部、中國共產黨，統戰部以及中國人民解放軍。對於報道，英國政府曾經強調會持續審查哪些實體需要被納入 FIRS。《衛報》亦已經向英國外交部查詢，正待回覆。
蔡奇被指捲入中國間諜案 兩被告撤控
與此同時，英國政壇近期亦有其他跟「中國情報」相關的新聞，而且愈演愈烈：曾任國會研究員的 Christopher Cash，以及其朋友 Christopher Berry 被指在 2021 年 12 月起為中國收集情報，情報內容甚至被指上達中央政治局常委蔡奇。兩人之後被控違反《官方機密法》（Official Secrets Act）下多項罪名，雙方均否認指控，案件原本於本月開庭，但控方在上月 15 日表示由於缺乏足夠證據，宣布撤控。
《每日電訊報》上周報道指，在保守黨執政時期，政府曾向皇家檢控署（Crown Prosecution Service）保證會有一名高級公務員作證，但工黨上台之後，這名高級公務員不再願意上庭。至於《星期日泰晤士報》的報道就進一步指，缺少的「重要一人」就是副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）。
重要證人拒出庭 國安顧問聲稱證詞不足以入罪
根據《星期日泰晤士報》報道指，國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）曾經在上個月於白廳主持會議，向在場官員指政府掌握的證據遠不及將北京定性為「敵人」，從而會削弱了 Cash 和 Berry 入罪的機會；鮑威爾當時指，如果柯林斯作供，他的證詞內容將會基於工黨在今年最新公布的《國家安全戰略》，而該份文件是將中國描述為「地緣政治挑戰」（geo-strategic challenge），而非敵人。
不過報道同時引述政府消息人士說，鮑威爾實際上不應該要求柯林斯引用工黨今年的政策，因為 Cash 和 Berry 的被指間諜行為是發生在保守黨執政期間的 2021 年至 2023 年初。在兩人被撤控前，柯林斯曾經提交過書面證詞，並在去年 4 月的案件初步摘要中被引用，指控雙方行為「損害英國的安全或利益」，涉嫌向「直接或間接有利於中國國家的情報人員」傳遞信息。
內政大臣：中止案件不涉「內閣級」干預
消息人士稱，沒有任何由政府提出的證據被撤回或改變，也沒有對控方施加任何壓力。至於內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）則向媒體表示，中止案件並未涉及「內閣成員級」的干預。
根據公開資料，Cash 曾經是保守黨國會議員凱恩斯（Alicia Kearns）和董勤達（Tom Tugendhat）的研究員，他並且將資料交給 Berry。控方指，他曾為一名被評估為中國情報部門成員的中國人，撰寫了 34 份報告，內容至少涉及英國政治體系。Cash 的友好就指，雖然 Cash 確實向 Berry 提供訊息，但內容多為公開材料，例如議會運作或英國政治的分析，或他對下一次選舉贏家的人士分析；至於 Berry 的律師辯護內容，原先預期會指他是在為一間希望在英國擴展業務的中國企業客戶工作。
