英國擬將查哥斯群島移交非洲國家 川普不再反對

（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天不再反對英國依協議將印度洋的查哥斯群島主權移交給模里西斯。位於該群島的狄耶戈加西亞島是美國與英國在印度洋極具戰略意義的重要空軍基地所在地。

不過，川普（Donald Trump）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話後，仍在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文警告，若英國協議破裂或美軍駐地受威脅，他保留「確保及強化」美國在狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）駐地的權利。

根據去年5月達成的協議，英國將把查哥斯群島（Chagos Islands）的主權移交給模里西斯，但由美英軍方聯合運作的基地將以99年租約方式保留。

川普最初支持這項協議，但上個月改變立場。

上月20日，川普稱「英國放棄極為重要的土地，是一項極其愚蠢的舉措」，並藉此重申美國取得丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）的必要性，稱其為國家安全的重要關鍵。

川普今天則說，施凱爾已就查哥斯群島做出「他力所能及的最好協議」。

川普表示：「不過，如果租約在未來某個時刻破裂，或有任何人威脅或危及我們基地上的美軍行動及部隊，我仍保留以軍事手段確保並強化美國在狄耶戈加西亞島駐地的權利。」

英國首相辦公室則指出，在今天的通話中，施凱爾與川普同意「密切」合作推動落實查哥斯群島協議。