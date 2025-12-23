英國擬禁活煮龍蝦 稱非可接受屠宰方法 動物團體倡用電擊或冷卻方式︱Yahoo

政府方案把章魚、蟹及龍蝦等無脊椎動物列為有感知能力，能感受痛楚。

【Yahoo新聞報道】英國政府近日提出新一輪動物福利措施，計劃在英格蘭禁止在龍蝦仍然活着及有意識時，把牠們放入沸水烹煮，官員表示「活煮」不是可接受的甲殼類動物屠宰方法，並會發布替代處理指引。

綜合外媒報道，相關做法早已在瑞士、挪威及新西蘭屬違法。動物福利團體認為，可改用電擊方式把龍蝦擊暈，或先把牠們置於冷空氣或冰中降溫，再作烹煮，較符合人道原則。

政府方案把章魚、蟹及龍蝦等無脊椎動物列為有感知能力，能感受痛楚。慈善機構 Crustacean Compassion 行政總裁 Ben Sturgeon 對計劃表示歡迎，稱當活生生且清醒的動物被放入沸水時，會承受數分鐘劇痛，認為這屬於折磨且完全可以避免，而電擊等替代方案現時已能應用。

英格蘭擬禁止在龍蝦仍然活着及有意識時，把牠們放入沸水烹煮。 (photo by Andrew Aitchison / In pictures via Getty Images)

疑禁狗隻電擊頸圈

執政工黨同時公佈多項政策，例如禁止使用籠子養殖母雞及母豬分娩欄、打擊幼犬繁殖場、諮詢是否禁用狗隻電擊頸圈，以及為養殖魚類引入人道屠宰要求。

議案同時收緊狩獵規則，禁止在繁殖季節射殺野兔，並終止追蹤狩獵（trail hunting）的做法。追蹤狩獵是指由騎手騎馬跟隨，讓犬隻追逐人工佈下的動物氣味蹤跡。