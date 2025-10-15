英國收緊移民工作簽證要求 英語能力須達 A-level水平 料每年減 10 萬人移民︱Yahoo

People traveling by plane, carrying luggage in airport terminal.

【Yahoo新聞報道】英國政府近日宣布，部分外來移民若要在英國工作，未來須具備相當於 A-level 程度的英語能力。新規定將於 2026 年 1 月 8 日生效，主要影響畢業生及申請技術工人或「Scale-up」簽證人士，屬於政府削減移民人數計劃的一部分。

綜合外媒報道，內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，任何來到英國的人「必須學習英語並融入社會」，強調「英國一直歡迎願意貢獻的人，但不能接受那些不學英語、無法為國家生活作出貢獻的移民。」。

根據新措施，申請技術工人簽證、「Scale-up」簽證及「高潛力人才」（High Potential Individual, HPI）簽證者，須達到 B2 級語言水平，較現行 B1（相當於中學會考 GCSE 程度）提高一級。申請者需在內政部認可的機構親身應考，評核讀、寫、聽、說能力，成績將納入簽證審批。

內政大臣馬曼婷(Photo by Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images)

英去年移民減近半

英國文化協會指出，達到 B2 級水平者可「理解具體或抽象主題的複雜文章主旨」，能「流暢自然地表達意見」，並可撰寫「內容清晰且詳盡的文字，闡述複雜觀點」。

英國淨移民人數於 2024 年降至 43.1 萬人，較 2023 年的 90.6 萬人減近半。內政部副部長 Mike Tapp 透露，未來將進一步針對其他簽證類別及家屬簽證引入更多英語要求。首相早前表示，相關改革可令英國移民制度「更可控、更有選擇性及更公平」。政府估計，新措施可令每年移民人數減少最多 10 萬人。

專家指新政策將對「技術及體力工種」影響更大，因這些行業往往對英語水平要求較低。

憂影響「技術及體力工種」

牛津大學移民觀察中心主任 Madeleine Sumption 認為，政府需在「確保移民英語能力」與「讓企業能聘請具經濟貢獻的外勞」之間取得平衡。她指出，多數畢業生職位本已要求高於 A-level 的語文能力，但新政策將對「技術及體力工種」影響更大，因這些行業往往對英語水平要求較低。

移民律師 Afsana Akhtar 批評新規「不公平」，認為「許多英國本地人也未必能通過 A-level 英語考試」。她稱，「許多有技術的外來工作者將被排除在外」，現行 GCSE 標準已足夠，且「他們在英國生活後，英語自然會提高」。

白皮書同時提出多項配套措施，包括把國際學生畢業後留英找工作的期限由兩年縮短至 18 個月，於 2027 年 1 月起實施；學生的生活費要求亦提高至每月 1,171 英鎊（約 12,168 港元），較原先的 1,136 英鎊（約 11,804 港元）略增。