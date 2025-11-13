英國教導所職員三十年間性侵少年犯 至少犯下 388 宗性罪行 報告揭當局多年無視舉報︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國監獄及緩刑服務督察（PPO）公開一份 202 頁調查報告，揭示前梅多姆斯利（Medomsley）教導所職員尼維爾．赫斯本（Neville Husband）多年來在設施內對少年犯施以性暴力。報告於昨日（12 日）公布，指赫斯本在 1969 至 1985 年間在達拉謨郡梅多姆斯利任職期間，至少犯下 388 宗性罪行，實際數字可能超過 450 宗。

將受害者稱為「赫斯本的妻子」

綜合外媒報道，赫斯本於 2003 年因性侵 5 名少年被判監，至 2005 年再度被判囚，於 2010 年去世。

PPO 指，赫斯本曾為教堂牧師及童軍領袖，被形容為「或許是英國歷來最猖獗的性罪犯」。他利用掌管廚房的職務權力，使受害者難以反抗。報告指，教導所自開放以來，監獄部、警方、內政部等多個部門都忽視和漠視有關舉報，部分在職人員甚至將受害者稱為「赫斯本的妻子」。有員工因公開說出這句話而遭赫斯本在眾人面前毆打。

調查指出，赫斯本在廚房位置「獨攬大權」，一旦有檢查發現可疑情況，他便怒斥他人，最終相關檢查在他任職期間不再出現。報告亦提到，他在波特蘭教養院、法蘭克蘭監獄（HMP Frankland）及迪爾博特青少年拘留中心（Deerbolt）任職時亦涉嫌虐待。部分證人憶述，他以身形及地位威嚇他人，甚至威脅受害者會令他們「消失」。

能以食物獎罰少年犯

多名昔日教導所職員被指縱容或無能處理虐待舉報。報告顯示，有家屬和受害者向杜倫警方報案時被忽視，亦有人被警告若再追問便可能再被拘捕。即使曾有兩宗案件被警方記錄，最終也被交回梅多姆斯利處理，沒有後續行動。

赫斯本於 1963 年加入監獄部，1969 年調往梅多姆斯利後以廚房主管身分擴大影響力。他能以供應或扣減食物懲罰或獎賞少年犯。梅多姆斯利共有 549 宗紀錄在案的虐待事件，其中 388 宗與赫斯本直接相關。1985 年他離開教導所，之後重返法蘭克蘭監獄，再於 1987 年調往迪爾博特，受害者指他在這些地方仍持續犯罪。

梅多姆斯利教導所。(Photo by Elliot Michael/Mirrorpix/Getty Images)

退休後成為牧師 2003 年被判監

赫斯本於 1990 年退休，後於華丁頓街聯合歸正教會受訓並在 1994 年正式成為牧師。1999 年他因捲入英國警方代號「Operation Voice」的兒童色情調查而被拘捕並停職，案件最終在法庭獲撤銷，他於 2000 年重返牧師崗位。之後的調查在 2002 年重啟，他於 2003 年被裁定 10 項非禮罪及 1 項強姦罪成立，判監 8 年。2005 年再被加控 4 項罪名，刑期延長至 10 年。

多年協助受害者的律師 David Greenwood 表示，新報告屬「重要一步」，但仍有許多問題未獲解答，並呼籲展開公開調查，以查明國家體系未能阻止虐待的原因。PPO 總監 Adrian Usher 則認為毋須公開調查，但承認多個層級的官方部門都辜負了受害者。

前青少年犯：入所後未滿一分鐘就開始被虐待

前少年犯 John McCabe 憶述，他於 1983 年因搶劫珠寶店被判入教導所 9 個月期間遭赫斯本在設施內以及在教堂和戲劇社多次性侵。他指部分當年在職的高層仍然在世，但未被追究。另一名化名為 Steve 的前受害者指，自己在 1979 年被關押 3 個月期間多次遭性虐待，他批評調查大部分內容只是重複受害者過去提供的經歷。

另一前少年犯 Peter Toole 憶述，他在 1985 年入所後「未滿一分鐘就開始被虐待」。另一名前囚犯 Jimmy Coffey 稱，1979 年入所後首星期即不斷目睹殘暴情況。