英國教與天主教分裂500年來 英王將首次與教宗祈禱

（法新社倫敦22日電） 英國國王查爾斯三世將於今天啟程展開對梵蒂岡的國是訪問，期間將會晤教宗良十四世，並締造歷史——自500年前英格蘭教會與天主教會分裂以來，首度有英國國教會領袖公開與教宗一起祈禱。

這次訪問正值查爾斯三世（Charles III）的弟弟安德魯王子（Prince Andrew）捲入已故美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞的敏感時刻。

查爾斯三世和卡蜜拉王后（Queen Camilla）將首次與5月接替已故方濟各（Pope Francis）擔任教宗的良十四世（Pope Leo XIV）會面。

明天，查爾斯三世和良十四世將一起祈禱，這也是自亨利八世（Henry VIII）因當時教宗拒絕解除他與西班牙公主亞拉岡的凱薩琳（Catherine of Aragon）婚姻而與天主教會決裂以來，雙方首次在公開場合一起祈禱。

1961年，查爾斯三世的母親、已故伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）成為自十六世紀分裂以後，首位訪問梵蒂岡的英國君主。

白金漢宮（Buckingham Palace）表示，這項為期兩天的訪問「將成為天主教會與英國國教會之間具有重要意義的時刻，國王陛下正是國教會的最高領袖」。

明天在西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行的聯合宗教禮拜，將於米開朗基羅（Michelangelo）畫作妝點的壯麗天花板下進行。

這場禮拜的主題為保育與環境保護，這也是查爾斯三世一生致力的事業。

活動將結合天主教與聖公會傳統，屆時西斯汀教堂合唱團將與國王及王后居住地之一——溫莎城堡聖喬治禮拜堂（Saint George's Chapel, Windsor Castle）的合唱團一起獻唱。

牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）神學教授吉布生（William Gibson）表示：「這是歷史性事件，因為國王是英國國教會的最高領袖，並依法律規定必須為新教徒。」

他向法新社指出：「自1536年至1914年間，英國與教廷之間沒有正式的外交關係，直到1982年才將駐梵蒂岡的代表處提升為大使館。」

查爾斯三世與卡蜜拉王后還將參加羅馬「城外聖保祿大殿」（Basilica of Saint Paul Outside the Walls）的聯合宗教禮拜，此行亦具象徵意義，凸顯聖公會與天主教會間的聯繫。

在梵蒂岡行程中，國王將被正式授予大殿旁修道院「皇家兄弟會」（Royal Confrater）榮譽會員身分，白金漢宮形容此舉象徵兩教間的「靈性共融」。

查爾斯三世專屬的座椅將特別設置於大殿內，並為未來英國君主沿用而保存。

這次訪問恰逢天主教會每25年舉辦一次的禧年臨近，屆時數以百萬計朝聖者將湧入梵蒂岡。

同時，朱弗里（Virginia Giuffre）指控自己被艾普斯坦誘拐並被迫三度與查爾斯的弟弟安德魯王子發生性關係的新回憶錄也於昨天出版，其中兩次發生時朱弗里僅17歲。

安德魯王子17日宣布放棄約克公爵（Duke of York）頭銜，據報導這是在查爾斯施壓下做出的決定。他早在2019年已退出王室職務。

現年76歲的國王目前仍在接受他於2024年初公開的癌症治療。

查爾斯三世並非首次造訪梵蒂岡，過去他曾多次親臨。

今年4月9日，他與卡蜜拉曾於義大利國是訪問期間，在方濟各教宗逝世前數日與其進行私人會談。（編譯：陳政一）