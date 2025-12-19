英國時尚大獎 2025：Jonathan Anderson 三連霸背後，為何他是今屆「年度設計師」無可爭議的人選

英國時尚大獎完滿結婚，當晚的最大焦點毫無意外地落在 Jonathan Anderson 身上。他憑藉對個人品牌 JW Anderson 的重塑，以及接掌 Dior 全線男女裝之後首次作品的亮相，成功獲頒「Designer of the Year」，這已是他連續第三年奪得同一獎項。這次勝利不只是個人榮耀，更象徵了一種強烈訊號：英國設計師正以新姿態，重塑全球時尚版圖。

Sarah Burton 跟 Anok Yai 同獲獎

PHOTO / IG@anokyai

廣告 廣告

當晚除Jonathan Anderson 之外，英國本土設計師再成主角：Sarah Burton 獲「Womenswear Designer of the Year」，而 Grace Wales Bonner 攬下「Menswear Designer of the Year」。Anok Yai 則贏取「Model of The Year 」大獎，整體名單反映出時尚的內在活力和多元創意能量。

為何 Jonathan Anderson 能三連霸？

PHOTO / IG@dior

過去一年，Anderson 對自己的品牌 JW Anderson 進行根本改造，將其定位為生活方式品牌，並強化工藝與設計深度，作品不再只是季節性服飾，而更像現代紡織藝術作品，同時融合實穿與前衛感。這種轉變讓 JW Anderson 不僅在潮流圈維持聲量，也逐漸被高級買手店與時尚專業人士認可。另一方面，他在 2025 年接掌 Dior 負責男女裝線，這在品牌歷史中極為罕見，也代表Dior 對他創意能力的高度信任。當他在巴黎時裝週首次亮相女裝系列，以簡約、前瞻、兼具工藝感的設計贏得正面評價，這不只是對他個人過往表現的肯定，更是對品牌未來方向的認同。

Jonathan Anderson 代表的是什麼？

PHOTO / IG@jonathan.anderson

Jonathan Anderson 的設計語言，在某種意義上突破了傳統性別，階層，風格的框架。他擅長模糊性別界線、揉合街頭潮流與高級裁縫，將包裝藝術與實穿性連結。這種設計哲學，正符合當下年輕消費者對自我的需求。他以創新的剪裁、混合材質與前衛配件語言，讓服裝成為一種身份表達，而不只是奢侈品的標籤。這樣的設計不只吸引潮流玩家，也讓時尚評論與產業內部都重新看他為「新世代奢侈服裝設計師典範」。三連霸於他而言，既是肯定，也是一種責任——他所代表的，不只是個人品牌，而是英國當代設計的一種新力道。

整體意義與產業訊號

PHOTO / IG@jonathan.anderson

這一屆的獲獎名單不只是單一設計師的勝利，更像英國整個時尚生態的集體亮相。在 Brexit 後全球經濟動盪、供應鏈重構、消費疲弱的背景下，英國設計師仍能創造具有全球影響力的作品，值得肯定。BFC（英國時裝協會）也透過這場典禮向外界證明：英國仍是全球時尚創意的重要發源地。更重要的是，Jonathan Anderson 的成功提醒整個產業：現階段的成功不再只是依賴豪華集團支撐，而是靠設計師本人的創意延展、品牌理念統一、營運與創作雙軌同步，尤其當他能同時管理 JW Anderson 的前衛精神與 Dior 的經典傳承，他證明了：真正能在時尚界走得長遠的，是能兼顧藝術感、商業價值與文化意義的人。