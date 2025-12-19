關注

lululemon年末大減價低至3折

英國時尚大獎 2025：Jonathan Anderson 三連霸背後，為何他是今屆「年度設計師」無可爭議的人選

英國時尚大獎完滿結婚，當晚的最大焦點毫無意外地落在 Jonathan Anderson 身上。他憑藉對個人品牌 JW Anderson 的重塑，以及接掌 Dior 全線男女裝之後首次作品的亮相，成功獲頒「Designer of the Year」，這已是他連續第三年奪得同一獎項。這次勝利不只是個人榮耀，更象徵了一種強烈訊號：英國設計師正以新姿態，重塑全球時尚版圖。

Sarah Burton 跟 Anok Yai 同獲獎

PHOTO / IG@anokyai
PHOTO / IG@anokyai
當晚除Jonathan Anderson 之外，英國本土設計師再成主角：Sarah Burton 獲「Womenswear Designer of the Year」，而 Grace Wales Bonner 攬下「Menswear Designer of the Year」。Anok Yai 則贏取「Model of The Year 」大獎，整體名單反映出時尚的內在活力和多元創意能量。

為何 Jonathan Anderson 能三連霸？

PHOTO / IG@dior
PHOTO / IG@dior

過去一年，Anderson 對自己的品牌 JW Anderson 進行根本改造，將其定位為生活方式品牌，並強化工藝與設計深度，作品不再只是季節性服飾，而更像現代紡織藝術作品，同時融合實穿與前衛感。這種轉變讓 JW Anderson 不僅在潮流圈維持聲量，也逐漸被高級買手店與時尚專業人士認可。另一方面，他在 2025 年接掌 Dior 負責男女裝線，這在品牌歷史中極為罕見，也代表Dior 對他創意能力的高度信任。當他在巴黎時裝週首次亮相女裝系列，以簡約、前瞻、兼具工藝感的設計贏得正面評價，這不只是對他個人過往表現的肯定，更是對品牌未來方向的認同。

Jonathan Anderson 代表的是什麼？

PHOTO / IG@jonathan.anderson
PHOTO / IG@jonathan.anderson

Jonathan Anderson 的設計語言，在某種意義上突破了傳統性別，階層，風格的框架。他擅長模糊性別界線、揉合街頭潮流與高級裁縫，將包裝藝術與實穿性連結。這種設計哲學，正符合當下年輕消費者對自我的需求。他以創新的剪裁、混合材質與前衛配件語言，讓服裝成為一種身份表達，而不只是奢侈品的標籤。這樣的設計不只吸引潮流玩家，也讓時尚評論與產業內部都重新看他為「新世代奢侈服裝設計師典範」。三連霸於他而言，既是肯定，也是一種責任——他所代表的，不只是個人品牌，而是英國當代設計的一種新力道。

整體意義與產業訊號

PHOTO / IG@jonathan.anderson
PHOTO / IG@jonathan.anderson

這一屆的獲獎名單不只是單一設計師的勝利，更像英國整個時尚生態的集體亮相。在 Brexit 後全球經濟動盪、供應鏈重構、消費疲弱的背景下，英國設計師仍能創造具有全球影響力的作品，值得肯定。BFC（英國時裝協會）也透過這場典禮向外界證明：英國仍是全球時尚創意的重要發源地。更重要的是，Jonathan Anderson 的成功提醒整個產業：現階段的成功不再只是依賴豪華集團支撐，而是靠設計師本人的創意延展、品牌理念統一、營運與創作雙軌同步，尤其當他能同時管理 JW Anderson 的前衛精神與 Dior 的經典傳承，他證明了：真正能在時尚界走得長遠的，是能兼顧藝術感、商業價值與文化意義的人。

