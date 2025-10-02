綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
英國曼徹斯特猶太會堂遇襲2死3傷 警方開槍擊中嫌犯
（法新社曼徹斯特2日電） 英國警方表示，英格蘭西北部曼徹斯特1座猶太教堂外，今天發生汽車衝撞及持刀攻擊事件，造成2人死亡、3人受傷。
大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police，GMP）在社群平台X發文表示，「嫌犯為1名男子，被本局武裝員警開槍擊中，據信已經死亡」，但因「身上發現可疑物品」，其死亡仍有待確認。
警方表示，現場已派遣炸彈處理小組，3名受傷者皆傷勢嚴重。
大曼徹斯特警察局是在上午9時30分接獲報案，隨即宣布進入「重大事件」狀態。案發地點為該市克朗普索區（Crumpsall）的希頓公園猶太會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）。
警方發布聲明指出：「配備武裝的員警在上午9時38分開槍，擊中一名男子，據信為本案嫌犯。」
這起事件發生於猶太教的「贖罪日」（Yom Kippur），同時也接近2023年10月7日以色列遇襲事件兩週年。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他對此次攻擊深感震驚。1名英國官員證實，施凱爾將提前結束在丹麥與歐盟的會談返回國內。
