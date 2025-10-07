英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒

提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」（The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK）調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。

廣告 廣告

GoShorty調查顯示，英國人心目中的十大美景全部遠離倫敦，證明當地人更偏愛遠離繁囂的自然景色。( Getty Images )

自然風光完勝城市地標

GoShorty這個調查以英國境內的自然風景與歷史景觀作為評選標準，讓在地人以真實經驗來選出心目中最具魅力的景點。而標準傾向於自然風貌的震撼、可親近性、當地代表，以及在遊口中的回響，再加上社交媒體的打卡熱度（Instagram Hashtag）、旅遊網站的評價分數，以及最關鍵的：Google 上的「最美」相關搜尋量等數據進行評分。最讓人跌眼鏡的是，儘管倫敦是英國最知名的城市，卻完全未能擠進前十名 —— 這正反映出對英國人來說，「美」往往藏在鄉間、山水之中。

湖區國家公園的溫德米爾湖，是英格蘭最大的天然湖泊。湖光山色配合周圍的小鎮風情，成為英國人最愛的度假勝地之一。(Getty Images)

在頭十位中，不少景點的入選可說是實至名歸，例如蘇格蘭的尼斯湖（Loch Ness）及湖區國家公園（Lake District）等，都是大家曾經聽過的自然勝地。而最出乎意料的是，第一位竟然是位於英格蘭西北部，以群山、湖泊而著名，湖光山色、步道與船遊結合，是不少攝影愛好者首選的溫德米爾湖（Lake Windermere），贏得了高達 42% 的公眾選票。隨後的第二、三名，分別是位於威爾斯的史諾多尼亞國家公園（Snowdonia，Eryri National Park）及蘇格蘭的尼斯湖（Loch Ness），這兩個地方分別以壯闊的山脈和神秘的湖泊傳說而聞名。接著是同樣來自蘇格蘭的格倫科峽谷（Glencoe Valley）及侏羅紀海岸（Jurassic Coast），後者以其地質奇觀和天然石拱門杜德爾門（Durdle Door）成功打入頭五名。這份名單可見英國人心中最美的風景，其實都在這些城外的國家公園與天然海岸線之中。

威爾斯的史諾多尼亞國家公園的Snowdon山峰，海拔1,085米，是威爾斯最高峰。(Getty Images)

康和郡的聖艾夫斯，以其藍色海水和藝術氣息濃厚的小鎮聞名，是一個融合了海灘靚景與悠閒生活的度假勝地。(Getty Images)

發掘當地隱藏寶藏

這個排行榜對於香港遊客來說，雖然倫敦的缺席讓人意外，但前十名中也不乏一些我們相對熟悉的旅遊地。如之前介紹過的尼斯湖外，排在第七位的聖艾夫斯灣（St Ives Bay），位於康和郡（Cornwall），則以其迷人的海灘、藝術氣息和湛藍海水而聞名，是不少香港人自駕遊的熱門度假勝地。

蘇格蘭的尼斯湖充滿神秘色彩，除了尋找水怪的蹤跡，沿湖的古堡和優美景色更值得細細品味。(Getty Images)

然而，排行榜中當然也有一些對於香港人可能比較陌生的名字，例如排在第六位的杜德爾門（Durdle Door）。這個位於多塞特郡、擁有天然石拱門的壯觀海灘，雖然名氣極高，但位置相對偏遠。緊隨其後的第七位是同屬康和郡的聖艾夫斯灣（St Ives Bay），則與聖艾夫斯灣同樣以湛藍海水聞名，是當地人最愛的海濱小鎮。此外，排在第九位的三姊妹山（The Three Sisters）及第十位的切達峽谷（Cheddar Gorge），展現了蘇格蘭高地的壯麗山峰群及英格蘭的石灰岩地貌。這十大風景地點構成一條從英格蘭至蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的自然景觀road trip ，適合有時間的大家在不同季節分段體驗英國的風光景色。

杜德爾門天然石拱門，經過億萬年海浪侵蝕而成。退潮時分，夕陽穿過石門灑落海面，景色如詩如畫。(Getty Images)

聖米高山潮漲時變成海上孤島，潮退時可步行前往。中世紀城堡矗立山頂，見證千年潮汐變幻。(Getty Images)

英國十大最美風景

溫德米爾湖（Lake Windermere） 史諾多尼亞國家公園（Snowdonia，Eryri National Park) 尼斯湖 （Loch Ness） 聖米高山 （St Michael’s Mount） 約克郡山谷 （The Yorkshire Dales） 杜德爾門（Durdle Door） 聖艾夫斯灣（St Ives Bay） 侏羅紀海岸（The Jurassic Coast） 三姊妹山（The Three Sisters） 切達峽谷（Cheddar Gorge）

GoShorty英國十大最美風景

網址：按這裏

更多相關文章：

2025年歐洲最受歡迎的15個城市！18萬讀者票選，巴黎、倫敦榜上無名？

英超門票2025｜6大球會主場門票9折優惠！現場睇英超低至$566.1、熱刺主場$736.2起

鐵達尼號沉浸式體驗展登英國倫敦！VR、投影重現撞擊冰山、沉船一刻

《侏羅紀世界體驗》 倫敦站強勢回歸！大玩6大展區 由孵化恐龍蛋到正面對峙T-Rex

旅遊熱話｜英國女異地病逝驚揭「心臟消失」！世衞表示「土耳其器官移植個案遠高全球平均數」疑牽涉非法交易

英國這個機場最多延誤！英國民航局排行榜出爐 主要原因是⋯？

全球外遊出入境規例更新懶人包！韓國/泰國電子入境卡、英國電子旅行許可證ETA、日本退稅新制度及宿泊稅

英國ETA｜港人持BNO入境英國免申請ETA？即睇ETA申請辦法及時間

英國首間AI服務酒店！千年歷史酒店24小時全天候服務

英國聖誕市集｜倫敦8個必去聖誕市集 傳統小木屋飲熱紅酒/機動遊戲/馬戲表演/人造飄雪過白色聖誕