英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」（The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK）調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。
自然風光完勝城市地標
GoShorty這個調查以英國境內的自然風景與歷史景觀作為評選標準，讓在地人以真實經驗來選出心目中最具魅力的景點。而標準傾向於自然風貌的震撼、可親近性、當地代表，以及在遊口中的回響，再加上社交媒體的打卡熱度（Instagram Hashtag）、旅遊網站的評價分數，以及最關鍵的：Google 上的「最美」相關搜尋量等數據進行評分。最讓人跌眼鏡的是，儘管倫敦是英國最知名的城市，卻完全未能擠進前十名 —— 這正反映出對英國人來說，「美」往往藏在鄉間、山水之中。
在頭十位中，不少景點的入選可說是實至名歸，例如蘇格蘭的尼斯湖（Loch Ness）及湖區國家公園（Lake District）等，都是大家曾經聽過的自然勝地。而最出乎意料的是，第一位竟然是位於英格蘭西北部，以群山、湖泊而著名，湖光山色、步道與船遊結合，是不少攝影愛好者首選的溫德米爾湖（Lake Windermere），贏得了高達 42% 的公眾選票。隨後的第二、三名，分別是位於威爾斯的史諾多尼亞國家公園（Snowdonia，Eryri National Park）及蘇格蘭的尼斯湖（Loch Ness），這兩個地方分別以壯闊的山脈和神秘的湖泊傳說而聞名。接著是同樣來自蘇格蘭的格倫科峽谷（Glencoe Valley）及侏羅紀海岸（Jurassic Coast），後者以其地質奇觀和天然石拱門杜德爾門（Durdle Door）成功打入頭五名。這份名單可見英國人心中最美的風景，其實都在這些城外的國家公園與天然海岸線之中。
發掘當地隱藏寶藏
這個排行榜對於香港遊客來說，雖然倫敦的缺席讓人意外，但前十名中也不乏一些我們相對熟悉的旅遊地。如之前介紹過的尼斯湖外，排在第七位的聖艾夫斯灣（St Ives Bay），位於康和郡（Cornwall），則以其迷人的海灘、藝術氣息和湛藍海水而聞名，是不少香港人自駕遊的熱門度假勝地。
然而，排行榜中當然也有一些對於香港人可能比較陌生的名字，例如排在第六位的杜德爾門（Durdle Door）。這個位於多塞特郡、擁有天然石拱門的壯觀海灘，雖然名氣極高，但位置相對偏遠。緊隨其後的第七位是同屬康和郡的聖艾夫斯灣（St Ives Bay），則與聖艾夫斯灣同樣以湛藍海水聞名，是當地人最愛的海濱小鎮。此外，排在第九位的三姊妹山（The Three Sisters）及第十位的切達峽谷（Cheddar Gorge），展現了蘇格蘭高地的壯麗山峰群及英格蘭的石灰岩地貌。這十大風景地點構成一條從英格蘭至蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的自然景觀road trip ，適合有時間的大家在不同季節分段體驗英國的風光景色。
英國十大最美風景
溫德米爾湖（Lake Windermere）
史諾多尼亞國家公園（Snowdonia，Eryri National Park)
尼斯湖 （Loch Ness）
聖米高山 （St Michael’s Mount）
約克郡山谷 （The Yorkshire Dales）
杜德爾門（Durdle Door）
聖艾夫斯灣（St Ives Bay）
侏羅紀海岸（The Jurassic Coast）
三姊妹山（The Three Sisters）
切達峽谷（Cheddar Gorge）
GoShorty英國十大最美風景
網址：按這裏
