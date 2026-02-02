英國月球核反應堆計劃暫停，Rolls-Royce 尋求發射支持遭遇困難

英國太空局對於建立一個核能月球基地的雄心壯志似乎已經暗淡下來。根據報導，Rolls-Royce 的月球微型反應堆開發計劃已經無限期擱置，原因是政府的資金已經到期。儘管該計劃曾獲得 900 萬英鎊的資助，並計劃於 2029 年發佈，但目前因缺乏發射夥伴而陷入停滯。月球在每兩週的黑暗期間，太陽能將無法發電，而核裂變則是唯一可靠的方式來保持照明和供暖。該微型反應堆設計的功率為 100kW，足以為數十個月球住宅供電。

三年前這個計劃以高期望啟動，受到英國太空局及當時的科技部長 George Freeman 的支持，被視為實現人類在月球上永久存在的重要一步。該計劃被框架為雙重目的，旨在鞏固英國在前沿科學中的地位、創造國內就業機會，並為太空探索及地球生活帶來技術紅利。儘管該公司表示已準備恢復工作，但由於缺乏發射夥伴，該計劃仍然停滯不前。

與此同時，美國總統特朗普則大力推進「美國優先」的月球政策。特朗普在 2025 年簽署了一項行政命令——「確保美國太空優越性」，該命令要求在 2030 年之前在月球上部署核反應堆。NASA 在一份新聞稿中表示：「NASA 和能源部預計將部署一種能夠安全、高效地生產充足電力的裂變表面電力系統，這種系統可以運行多年而無需加油。」這一舉措是更大規模 30 億美元推動的一部分，旨在建立一個永久的月球前哨站，以確保美國在與中國等競爭對手的第二次太空競賽中的主導地位。

不過，該計劃卻將像 Rolls-Royce 等國際參與者排除在外，因為 NASA 和能源部已將投標限制於國內美國公司，以確保國家安全和工業領導權。核能在月球上作為生存工具至關重要。月球上的一個夜晚長達 14 個地球日，在此期間，氣溫會驟降至 -130°C（-202°F），太陽能板變得無用。沒有核能，月球基地就會變成一座冰冷的墳墓。核反應堆能提供不間斷、始終可用的能源，能抵抗驟降的溫度，並為寒冷的水冰坑中的重要採礦作業提供動力。

相比之下，太陽能板需要不可能的電池儲存量來度過兩週的黑暗。Rolls-Royce 的設計旨在成為終極的離網電池，能為數十個住宅或繁忙的研究站提供能量，度過漫長的月球黑暗期。儘管主要的反應堆項目暫時擱置，Rolls-Royce 的美國分公司仍在協助 NASA 建造一個特殊的轉換器，將核熱轉換為可用的電力，以供未來的月球基地使用。近期，由於英國政府選擇 Rolls-Royce 而非美國競爭對手來獲得國內小型模塊化反應堆（SMR）合同，美方官員表示非常失望。

目前，英國的月球雄心正處於冰封狀態，等待更溫暖的政治氣候或更有實力的夥伴。與此同時，其他國家如俄羅斯則積極開發月球核電廠。

