英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下觀察手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上也可以重新吹奏單簧管。
頭骨鑽孔植入電極 業餘音樂家冀可重新游泳
手術在英國倫敦的國王學院醫院進行，Denise 在 2014 年確診柏金遜病，影響她的步行、游泳、跳舞和吹奏單簧管的能力。手術歷時四小時，由神經外科教授、神經內科醫生、神經外科醫生及神經心理學家等組成的團隊負責，根據院方發放的新聞稿，電脈搏很快見效，手術床上的 Denise 的手指活動馬上改善，讓她可以吹奏單簧管。
神經外科教授 Keyoumars Ashkan 解釋，刺激性電極放進腦部深層結構，是一項醫學界建立已久的程序，作用是改善活動失調病人的運動障礙症狀。醫生需要先在 Denise 的頭骨鑽一個小孔，以便植入電極。當電極放進 Denise 的左腦，電流開動，她的右手活動能力立即改善；然後右腦電極也同樣改善了她的左手。
Denise 接受手術的主要目的就是希望可以重新吹奏單簧管，因此醫生安排了這次「床上演奏」。院方稱，很高興見到她的雙手得到立即改善。Denise 是位業餘音樂家，她曾參與樂團演奏，但五年前因為柏金遜病而被迫放棄吹奏。往後，她希望能重新游泳、跳舞。院方在她胸部植入一個可以產生脈搏的可充電裝置，能運作 20 年。除了持續傳遞電流到腦部，裝置亦可監察 Denise 的腦部活動，為她自動調節脈搏。
在手術床上玩樂器並非新鮮事，國王學院醫院在 2020 年 2 月也曾指示接受腦部手術的病人拉小提琴。當時 53 歲的管理顧問 Dagmar Turner 腦部長出神經膠質瘤，導致他演奏期間癲癇發作。醫生為她割去腫瘤後，為了確保負責操控手部的腦組織沒有被破壞，指示他在床上拉動小提琴。當時負責手術的同樣是 Keyoumars Ashkan，而 Dagmar 拉動小提琴時，手術其實還未完成。結果手術成功移除了病人九成腫瘤，讓她的左手活動能力完全保留。
在美國威斯康辛也有類似安排，一名患有意自性顫抖的音樂家去年同樣需要在大腦上植入電極，醫生同樣指示他在手術床上吹奏長號，觀察手術效果。
