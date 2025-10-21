英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管

英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下觀察手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上也可以重新吹奏單簧管。

頭骨鑽孔植入電極 業餘音樂家冀可重新游泳

手術在英國倫敦的國王學院醫院進行，Denise 在 2014 年確診柏金遜病，影響她的步行、游泳、跳舞和吹奏單簧管的能力。手術歷時四小時，由神經外科教授、神經內科醫生、神經外科醫生及神經心理學家等組成的團隊負責，根據院方發放的新聞稿，電脈搏很快見效，手術床上的 Denise 的手指活動馬上改善，讓她可以吹奏單簧管。

神經外科教授 Keyoumars Ashkan 解釋，刺激性電極放進腦部深層結構，是一項醫學界建立已久的程序，作用是改善活動失調病人的運動障礙症狀。醫生需要先在 Denise 的頭骨鑽一個小孔，以便植入電極。當電極放進 Denise 的左腦，電流開動，她的右手活動能力立即改善；然後右腦電極也同樣改善了她的左手。

今次的病床演奏並非破天荒創舉，國王學院醫院五年前也曾安排一位患有神經膠質瘤病人在病床上拉小提琴。 （King's College Hospital）

Denise 接受手術的主要目的就是希望可以重新吹奏單簧管，因此醫生安排了這次「床上演奏」。院方稱，很高興見到她的雙手得到立即改善。Denise 是位業餘音樂家，她曾參與樂團演奏，但五年前因為柏金遜病而被迫放棄吹奏。往後，她希望能重新游泳、跳舞。院方在她胸部植入一個可以產生脈搏的可充電裝置，能運作 20 年。除了持續傳遞電流到腦部，裝置亦可監察 Denise 的腦部活動，為她自動調節脈搏。

在手術床上玩樂器並非新鮮事，國王學院醫院在 2020 年 2 月也曾指示接受腦部手術的病人拉小提琴。當時 53 歲的管理顧問 Dagmar Turner 腦部長出神經膠質瘤，導致他演奏期間癲癇發作。醫生為她割去腫瘤後，為了確保負責操控手部的腦組織沒有被破壞，指示他在床上拉動小提琴。當時負責手術的同樣是 Keyoumars Ashkan，而 Dagmar 拉動小提琴時，手術其實還未完成。結果手術成功移除了病人九成腫瘤，讓她的左手活動能力完全保留。

在美國威斯康辛也有類似安排，一名患有意自性顫抖的音樂家去年同樣需要在大腦上植入電極，醫生同樣指示他在手術床上吹奏長號，觀察手術效果。