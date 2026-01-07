英國核能署啟動第五次科學實驗，為核聚變電廠奠定基礎

英國原子能署（UKAEA）宣佈，其旗艦核融合機器正式開始第五次科學實驗活動，這一消息透過電子郵件發佈的新聞稿公佈。這標誌著一系列核融合實驗的展開，將對英國首個核融合電廠的發展作出貢獻。此次實驗將由超過 200 名研究人員監督，並於 Mega Amp Spherical Tokamak（MAST）升級裝置內進行，預計持續六個月。全球各地都在為實現核融合而競爭，雖然此過程需要大量的政府投資，且成功並非保證，但若能實現，將能夠以太陽相同的過程產生無限的能源。

MAST 升級裝置將獲得顯著的增強，以提高其能力，支持 STEP Fusion 計劃的發展，該計劃將負責建造英國的首個原型核融合電廠。此次活動的超過 200 名研究人員來自 40 多個全球研究機構，將進行超過 950 次等離子脈衝實驗，幫助科學家更好地理解在甜甜圈形狀的 tokamak 反應堆中進行核融合所需的過程。

根據 UKAEA 的新聞稿，這些增強包括一個電子伯恩斯坦波加熱系統，預計將於今年安裝。這種等離子加熱技術也計劃應用於 STEP，意味著科學家們可以提前複製並觀察其有效性。此外，UKAEA 也表示，將在今年和明年之間增加兩個中性束注入器，這將使 MAST 升級裝置的加熱能力翻倍。

核融合是太陽和恆星用來在宇宙中產生能量的反應，當兩個原子撞擊時，會形成一個更重的原子核，並釋放出幾乎無限的能量。tokamak 利用強大的磁場來控制和穩定所需的燃燒等離子體，以進行反應。根據 UKAEA 的說法，第五次科學實驗活動將集中於四個關鍵領域，以更好地理解高壓核融合等離子體，優化能量控制和穩定性，改善擾流器設計，並測試預測等離子體行為的工具。

現有的擾流器較為笨重，這意味著更小的改良設計將使未來的核融合反應堆更加緊湊。同時，計算模型能夠幫助預測等離子體行為，指導未來的設計。MAST 升級裝置的即將到來的尖端升級將使能夠產生更熱、更高性能的等離子體，將其推向未來核融合電廠更接近的方向。MAST 升級項目負責人 Andrew Thornton 在聲明中表示，我們期待新的加熱系統投入運行，以便能在這類核融合機器中更深入地探索等離子體科學。

在 MAST 升級的第四次科學實驗活動中，從 2024 年 10 月開始並持續到 2025 年，科學家們成功地使用 3D 磁圈控制等離子體，這在全球範圍內屬於首次。根據 UKAEA 的聲明，第四次活動的回應——提交了 125 項研究提案——顯示出全球對 MAST 升級裝置獨特能力的信心及其在塑造核融合能源未來方面的角色。

