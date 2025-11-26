英國桌球錦標賽外圍賽 傅家俊落後周躍龍4局後退賽

【Now新聞台】英國桌球錦標賽，傅家俊在外圍賽第三圈打了四局後退賽，周躍龍自動晉級。

傅家俊頭兩圈淘汰吳安儀及王雨晨，今場未能夠創造出連續得分的機會，這球打不入窄位黑球。相反周躍龍前三局都造出一桿50度以上，當中第二局打出一桿91度。

雙方去年在這項賽事同一階段交手，周躍龍當時贏局數6比3，今場第4局贏72比2，傅家俊落後四局下進入小休，最終決定退賽。

第三圈外圍賽11局6勝制，官方最後成績公布傅家俊局數0比6落敗。

#要聞