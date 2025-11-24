英國桌球錦標賽 傅家俊淘汰王雨晨闖外圍賽第三圈(陳天朗報道)

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物！附12款高分安全餅乾名單 麥維他消化餅、嘉頓威化餅都上榜
消委會餅乾大檢閱！餅乾方便又美味，是不少人喜愛的零食。但這次消委會測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物！當中為港人喜愛的其中一款無印良品夾心餅乾更檢出的丙烯酰胺含量超出歐盟的基準水平，有機會會引致生殖及發育問題外，報告更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！Yahoo Food ・ 2 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 22 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
汪小菲嗌新婚妻「孕婦」認再做老竇 大S仔女何去何從
【on.cc東網專訊】已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲，去年5月再婚娶網紅Mandy（馬筱梅），再次成為台灣女婿，Mandy近來多次自爆體重增加、嗜睡，明顯有懷孕迹象，但未鬆口懷孕，怕被網友攻擊，汪小菲最近帶貨直播時被問到太太去向，佢竟直言「孕婦不在，孕婦出東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 5 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
回應中方引用「敵國條款」 日外務省:條款不合時宜 不符聯合國立場
中日關係持續緊張之際，中國駐日本大使館早前在社交平台X發文，指《聯合國憲章》專門設立「敵國條款」，規定德國、意大利、日本等法西斯或軍國主義國家，如果再次實施侵略的任何步驟，中國、法國、英國、美國等聯合國創始成員國，有權直接實施軍事行動，毋須安理會授權。 日本外務省在社交平台Facebook回應指，聯合國大會早在1995年已通過決議，要求盡快刪除「敵國條款」，當年中國有投下贊成票，認為相關條款已經不合時宜，現時中方卻把早已形同廢止的規定，說到好像仍具效力，與聯合國的立場不符。(ST)infocast ・ 3 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
解讀 | 點解紅軍又輸一場？
紅軍如今的表現有如一盤散沙，後防脆弱、中場無影無蹤、前場欠缺進攻火力。近7場聯賽輸了6場，絕對不是一支衛冕冠軍應有的表現。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
張曼玉連去放狗都著得好時尚！3款比想像中易襯的「曼神穿搭」，啡色皮褸秋冬必備
張曼玉近日在小紅書分享生活點滴，片中她即使只是出門放狗，一身裝束依然星味十足，舉手投足盡顯「曼神」風範！想讓衣著升級？快來偷師她的穿搭哲學，學會如何用基本單品，輕鬆穿出高級時尚感。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
網紅主播批量撤離杭州？網紅大樓租金近乎腰斬
「2020 年和我同期開播的夥伴們，現在很多已經杳無音訊了。」電商直播博主滿滿（化名）感慨道。鉅亨網 ・ 9 小時前
北上女子穿魚尾裙藏229條觀賞魚 羅湖過關遭深圳海關截獲
一名身穿鬆身魚尾裙的女子，近日由香港經羅湖管制站前往深圳時，被深圳海關關員揭發裙内藏有229條活生生的觀賞魚平鰭鰍科魚。am730 ・ 20 小時前
又嚟！C朗驚世倒掛
【Now Sports】數當代球壇，基斯坦奴朗拿度顯然是其中最擅長倒掛金鈎的戰將，這名葡萄牙巨星剛在沙特阿拉伯聯賽再施展這看家本領。艾拿素周日在沙特聯以4:1打敗艾哈利，40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於補時禁區內接應隊友保素右路傳中，倒掛射球入網，為球隊埋齋，以一個金球把個人職業生涯的入球數增加至954個。至於艾拿素贏波後，在沙特聯9戰得27分，以4分優勢續排榜首。這無疑是一個錦上添花的入球，實情C朗過去屢次倒掛入網，最經典當然是2018年歐聯8強以倒戈為皇家馬德里攻破祖雲達斯大門。在國際賽，這名葡萄牙國家隊隊長於去年11月在歐洲國家聯賽，亦以倒掛射破波蘭的大門。now.com 體育 ・ 5 小時前