英國桌球錦標賽 傅家俊淘汰王雨晨闖外圍賽第三圈(陳天朗報道)

【Now新聞台】英國桌球錦標賽，繼續上演香港球手內訌，傅家俊局數6比3擊敗王雨晨，晉身外圍賽第三圈。

繼首圈淘汰吳安儀，傅家俊第二圈再遇另一港將。28歲的王雨晨祖籍河南，2019年從內地移居香港，轉為代表港隊，他贏過四次本地公開賽分站冠軍，一年半前重奪職業賽資格。

王雨晨面對大師兄，11局6勝制下前半段打成均勢，第6局更打出個人一桿最高89度，但再失一局後，第8局打失這球中袋紅球，留下整檯機會；傅家俊當然不會錯過，造出今場最高一桿131度。

局數領先5比3的傅家俊之後贏多一局，最終贏6比3晉級，下場會對周躍龍。

