英國極右改革黨揚言取消移民永久居留權 黨魁：沒有人會獲得權利 16 萬 BNO 移英港人或受影響｜Yahoo
英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）今日（22 日）在倫敦的記者會上，宣佈他的管治藍圖，聲言一旦改革黨在下屆大選勝出，將會實施一系列嚴格措施，強制本已取得居英權的移民重新申請簽證。《衛報》被問到烏克蘭人和香港人會否受影響，法拉奇就回應指，「他們沒有人會獲得（永久居留）」。
現時英國改革黨在下議院有 5 個席位，佔下議院 650 席當中不足 0.8%，下議院目前由擁有 398 個議席的工黨主導，至於主要反對黨保守黨就擁有 119 席。
Eight hundred thousand people are due to qualify for indefinite leave to remain over the course of the next few years. This press conference is to say none of them will get it. Thank you. － Nigel Farage
每五年申請續簽 取消現行福利
今年五月在地方選舉中告捷的極右民族主義政黨改革黨（Reform UK），創黨黨魁法拉奇在今日的每周記者會上，聲言要切斷現行移民取得英國公民資格的主要途徑，意味着本來已定居英國的數十萬移民，面臨被逐出境的厄運。法拉奇稱，此計劃是要應對前首相約翰遜任內帶來的移民潮（Boriswave），這些移民主要來自烏克蘭、阿富汗和香港。
根據他提出的方案，改革黨會取消現行移民申請永久居留英國的制度（ILR），並禁止英國公民以外的人士領取公共福利。現行制度下，移民可在居英滿五年後申請永久居留，從而獲得享有公共福利的資格。改革黨則要求移民必須每五年申請一次簽證，申請者必須符合某些條件，包括更高的收入門檻，由現時的年收入 41,700 鎊（港幣約 437,300 元）調高至 60,000 鎊（港幣約 629,300 元），英文水平要求亦要提高。
法拉奇聲稱，透過堵截移民潮，可以為英國未來數十年大幅節省高達 2,340 億鎊（港幣約 24,541 億元）的福利開支。他指出，過往關於合法移民的辯論太少，造成外來人口飆升，又指稱太多人移民英國之後沒有工作、從未工作。他說涉及移民的福利開支將會使英國破產，而一旦改革黨當政，福利只會供給英國公民，正如世上大多數國家一樣。
「最憂慮是不事生產的年輕人」
他說納稅人現正被迫資助移民，但英國不是「世界食物銀行」。記者問法拉奇，屆時是否連正在領取退休金的人士都要被逐出境？法拉奇回答說，今日的焦點是強調上屆政府的責任和未來的代價，又說那些退休人士可能已取得英國公民資格，否則為何獲得退休金？然後他補充說，改革黨最憂慮的是不事生產的年輕人。
節省 2,340 億鎊的估算源於一個名「政策研究中心」的智庫報告，但基於數字引起爭議，該智庫已經撤回報告，並表示報告內的數字不應被引用。財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）駁斥法拉奇的 2,340 億鎊福利開支估算沒有基礎，又說現屆工黨政府已在削減非法移民和合法移民。
專欄作家 Andrew Fisher 在社交平台批評有關方案是種族主義，工黨國會議員 Natasha Irons 分享了他的帖文。Fisher 舉例指，若他與一位外籍同事在同一工作崗位上共事了五年，然後雙雙被裁，而他取得國民保險賠償，外籍同事卻不能，這就是種族主義。
法拉奇方案一旦成真，香港移民勢必受影響。根據英國下議院的資料，截至 2022 年的人口統計顯示，英國有 135,000 香港出生的常住居民。自 2021 年初英國政府引入新的 BNO 簽證計劃後，至 2024 年止，再有 150,000 香港人移居英國，總計目前英國約有 285,000 香港移民。
