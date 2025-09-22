英國極右政黨揚言取消移民永久居留權 15 萬 BNO 移英港人前路添變數

下議院資料顯示，截至 2024 年，大約有 15 萬香港人透過 BNO 簽證計劃移居英國。若改革黨反移民方案最終落實，他們的居英權將岌岌可危。圖為一批香港人 2020 年在倫敦國會外示威爭取 BNO 持有人在英權益。 (Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)

英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）今日（22 日）在倫敦的記者會上，宣佈他的管治藍圖，聲言一旦改革黨在下屆大選勝出，將會實施一糸列嚴格措施，強制本已取得居英權的移民重新申請簽證。未知自 2021 年以來經 BNO 簽證計劃移英的港人是否受針對的群組，報道指數十萬現居於英國的移民或受影響。

每五年申請續簽 取消現行福利

今年五月在地方選舉中告捷的極右民族主義政黨改革黨（Reform UK），創黨黨魁法拉奇在今日的每周記者會上，聲言要切斷現行移民取得英國公民資格的主要途徑，意味着本來已定居英國的數十萬移民，面臨被逐出境的厄運。法拉奇稱，此計劃是要應對前首相約翰遜任內帶來的移民潮（Boriswave），這些移民主要來自烏克蘭、阿富汗和香港。

根據他提出的方案，改革黨會取消現行移民申請永久居留英國的制度（ILR），並禁止英國公民以外的人士領取公共福利。現行制度下，移民可在居英滿五年後申請永久居留，從而獲得享有公共福利的資格。改革黨則要求移民必須每五年申請一次簽證，申請者必須符合某些條件，包括更高的收入門檻，由現時的年收入 41,700 鎊（港幣約 437,300 元）調高至 60,000 鎊（港幣約 629,300 元），英文水平要求亦要提高。

法拉奇今日召開記者會，揚言取消移民的永久居留權。 (Photo by Peter Nicholls/Getty Images)

法拉奇聲稱，透過堵截移民潮，可以為英國未來數十年大幅節省高達 2,340 億鎊（港幣約 24,541 億元）的福利開支。他指出，過往關於合法移民的辯論太少，造成外來人口飆升，又指稱太多人移民英國之後沒有工作、從未工作。他說涉及移民的福利開支將會使英國破產，而一旦改革黨當政，福利只會供給英國公民，正如世上大多數國家一樣。

「最憂慮是不事生產的年輕人」

他說納稅人現正被迫資助移民，但英國不是「世界食物銀行」。記者問法拉奇，屆時是否連正在領取退休金的人士都要被逐出境？法拉奇回答說，今日的焦點是強調上屆政府的責任和未來的代價，又說那些退休人士可能已取得英國公民資格，否則為何獲得退休金？然後他補充說，改革黨最憂慮的是不事生產的年輕人。

節省 2,340 億鎊的估算源於一個名「政策研究中心」的智庫報告，但基於數字引起爭議，該智庫已經撤回報告，並表示報告內的數字不應被引用。財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）駁斥法拉奇的 2,340 億鎊福利開支估算沒有基礎，又說現屆工黨政府已在削減非法移民和合法移民。

專欄作家 Andrew Fisher 在社交平台批評有關方案是種族主義，工黨國會議員 Natasha Irons 分享了他的帖文。Fisher 舉例指，若他與一位外籍同事在同一工作崗位上共事了五年，然後雙雙被裁，而他取得國民保險賠償，外籍同事卻不能，這就是種族主義。

未知法拉奇的方案最終會否影響香港移民，根據英國下議院的資料，截至 2022 年的人口統計顯示，英國有 135,000 香港出生的常住居民。自 2021 年初英國政府引入新的 BNO 簽證計劃後，至 2024 年止，再有 150,000 香港人移居英國，總計目前英國約有 285,000 香港移民。

