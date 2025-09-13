焦點

天文台：三個低壓系統或影響未來一兩周天氣

法新社

英國極右派人士發起遊行 倫敦警方：逾10萬人參加

法新社
英國極右派人士發起遊行 倫敦警方：逾10萬人參加
英國極右派人士發起遊行 倫敦警方：逾10萬人參加

（法新社倫敦13日電） 英國警方今天指出，估計有11萬人參加極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）在首都倫敦市中心舉辦的遊行集會。 倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示：「我們認為參加『團結王國』（Unite the Kingdom）遊行示威的人數約有11萬。」 倫敦都會區警察局還提到，他們使用監視器和警用直升機拍攝的影像來估算人數。

反移民、反穆斯林的羅賓森告訴群眾：「沉默的多數將不再沉默…今天是一場文化革命的火花。」

同時，約有5000人在附近參加「挺身對抗種族主義」（Stand Up to Racism）組織發起的反制遊行，警方部署大約1000名警力來隔開兩方陣營。

