英國殯儀業駭人事件 嬰兒遺體藏殯儀師住所 放嬰兒椅「看卡通片」 警方：未確認有刑事罪行︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國利茲一名殯儀服務負責人被揭發將他人嬰兒遺體存放在家中，並被禁止出入當地醫院的太平間及產科病房。多名家長形容經歷猶如「恐怖片」，有家長憶述登門竟發現兒子被放在殯儀服務負責人家中的嬰兒椅上，電視正播放卡通片，場面駭人。另一家家庭亦發現嬰兒遺體存放於該女子住所，並懷疑沒有保持低溫，導致遺體散發異味。當地警方指不構成刑事罪行；政府表示將研究加強殯葬行業規管。

家長形容猶如「恐怖片」

據《BBC》及《衛報》報道，涉事 38 歲女子名為厄普頓（Amie Upton），她 2017 年創立的「Florrie’s Army」原本自稱為離世嬰兒的父母提供支援及殯葬服務，服務包括嬰兒服飾、手印、相片及殯葬安排。

一名母親沃德（Zoe Ward）表示，其兒子於 2021 年因腦損傷離世，她委託厄普頓安排喪禮。她原以為遺體會放在專業設施內，翌日她打算探望兒子時，卻發現時到訪了厄普頓住所，更發現兒子被放在客廳的嬰兒椅上，電視正播放卡通片，旁邊還有貓狗及另一具嬰兒遺體。沃德憶述當時情景令人崩潰，直言「骯髒、污穢，完全無法接受」。最終，她的母親安排另一間殯儀公司將兒子遺體接走。

遺體出現腐臭氣味

另一對夫婦亦指，他們原以為女兒被安置於一間殯儀館內，豈料一周後才得知遺體其實存放於厄普頓住所。他們懷疑遺體沒有保持適當溫度，導致出現腐臭氣味。嬰兒的外祖母形容情況「瘋狂得像恐怖片」。

利茲教學醫院信託（Leeds Teaching Hospitals NHS Trust）證實，自 2021 年起已留意厄普頓的活動，並於今年春季全面禁止她進入當地兩間主要醫院的太平間及產科病房。

政府：將研究加強規管

警方則表示，曾就兩宗相關投訴展開調查，但未能確認有刑事罪行。政府發言人回應事件時稱，理解喪親家庭的痛苦，並強調將研究加強英格蘭殯葬行業的規管，以確保最高專業標準。

目前英格蘭和威爾斯的殯儀行業缺乏法定監管，任何人無需專業資格即可開設殯儀服務，雖有自願性質的行為守則，但並非強制性加入。

厄普頓沒有正面回應家屬的指控，只強調自從 2017 年成立「Florrie’s Army」以來僅接獲過兩宗投訴，亦拒絕回應《衛報》其他查詢。