英國法院判處中國比特幣詐欺犯逾11年徒刑

（法新社倫敦11日電） 英國法院今天判處一名策畫數十億美元比特幣詐騙、並逃亡多年的中國女子11年8個月徒刑。

47歲的錢志敏被稱為「財富女神」，她在2014年至2017年間在中國主導一場龐氏騙局，向投資人承諾高達300%的報酬，詐騙約12萬8000人，籌得數十億美元，其中大部分轉換成比特幣。

錢志敏逃亡至英國後，在長達多年的調查期間一度成功躲避追捕。英國警方其後查扣了6萬1000枚比特幣，價值超過50億英鎊（約新台幣2037億元），警方稱這是全球單次規模最大的加密貨幣查扣行動。

她於2024年在英格蘭北部城市約克被捕。

錢志敏今年9月承認持有與轉移犯罪所得罪，今天在倫敦南華克刑事法院聽判時情緒激動。

法官海爾斯（Sally-Ann Hales）在法庭上表示，她的犯罪手法極為精密，並經過周密策畫。