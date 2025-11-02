英國火車持刀攻擊10傷 兩嫌被捕

Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
（法新社亨丁頓2日電） 英國一列開往倫敦的火車發生大規模持刀傷人事件，造成10人送醫，其中9人據報有「危及性命」傷勢。警方今天深夜逮捕兩名嫌疑人。
警方表示，一列從英格蘭北部頓卡斯特（Doncaster）開往倫敦國王十字車站（King's Cross）的列車發生持刀攻擊案，並在案發後停靠在亨丁頓（Huntingdon）。
有目擊者告訴「泰晤士報」（The Times）說看到1名男子持著大刀。目擊者還說現場「血跡斑斑」，事發時乘客紛紛躲進廁所，另有乘客在逃離現場時遭他人踩踏。
還有目擊者向天空新聞網（Sky News）表示，火車停下後看見1名持刀的男子在月台上，隨後遭警方以電擊槍制伏並控制。
根據英國官方數據，英格蘭及威爾斯的刀械犯罪自2011年以來持續上升。
儘管英國實施著全球數一數二嚴格的槍枝管制措施，但猖獗的刀械犯罪問題已被施凱爾貼上「國家危機」標籤。
英國內政部日前表示，英格蘭及威爾斯地區「查獲或主動繳交」的刀具數量已直逼6萬把，這項行動是政府10年內將刀械犯罪減半努力的一部分。
攜帶刀械在公共場所最高可判4年徒刑，政府並指出，去年持刀謀殺案件較前年減少18%。
