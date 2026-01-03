宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
英國無人機新規定上路：唔考試冇得放飛機
自 1 月 1 日起放飛超過 100g 的無人機就必需進行線上考核。
小編認識一些在英國的朋友，假期時會帶同自己的無人機在郊外放飛，但自 2026 年開始，想在英國玩無人機的話，就必需先通過考核，才可正式成為飛手，在戶外操作無人機。據 BBC 的報導指，自 1 月 1 日起凡想於戶外操作 100g 以上的無人機或模型飛機，就必需通過英國民航局（CAA） 的一項線上理論測試，獲取飛行員識別證（Flyer ID），才可操作無人機或模型飛機。
這項新措施旨在令有興趣操作無人機的市民可更了解並遵守法規，確保無人機在英國能安全使用。在過去，操作重量 250g或以上的無人機才需要飛行員識別證，而現在只要在戶外飛行 100g或以上 的無人機，就必須持有該證件。另外，相關的規定亦適用於兒童，但會按年齡作出不同安排，如 13 歲以下需家長或監護人陪同下完成線上理論測試，獲取 Flyer ID，即可操作無人機。據監管機構估計，英國可能有多達 50 萬人會受到這項新規定影響。CAA 發言人 Jonathan Nicholson 表示，隨著無人機成為「常見的聖誕禮物」，新措施希望市民清楚知道如何及在何處安全地操作無人機，才可享受箇中樂趣。
