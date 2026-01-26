錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
英國版 FBI 擬成立 地方警隊回歸社區打擊罪案 內政大臣：現行警務制度「崩壞」︱Yahoo
英國國家警務服務（NPS）將接手反恐、詐騙及有組織罪行調查工作。
【Yahoo新聞報道】英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，政府計劃成立全新的「國家警務服務」（National Police Service，NPS），由該機構接手反恐、詐騙及有組織罪行調查工作，讓地方警隊騰出人手，集中處理商店盜竊、電話盜竊等「日常罪行」。她形容新機構為「英國版 FBI」，強調改革並非為節省開支，而是重塑英格蘭及威爾斯的警務模式。
地方警員無力應對反社會行為
馬曼婷接受《BBC》訪問時指出，現行警務制度已「崩壞」(broken)，地方警員在缺乏足夠訓練下處理重大及跨境罪案，導致無力應對反社會行為等社區問題。她稱，新成立的 NPS 將統一國家打擊犯罪局（NCA）及各地區有組織罪案小組，並集中為全國警隊採購科技設備，例如人面識別系統。
新警務架構將涵蓋英格蘭及威爾斯，同時可在更廣泛的英國範圍內行動，並負責制定標準及培訓。NPS 將由一名國家警務專員領導，成為全國最高級別警務首長。現時由地方警隊負責的多項全國性警務工作，包括倫敦警察廳的反恐任務、西約克郡警察負責的全國航空支援，以及薩塞克斯警察主理的道路警務，未來都會納入 NPS 之下。
不少日常案件未獲處理
內政部指出，地方警員長期承擔重大罪案調查，影響處理店舖盜竊及反社會行為等日常案件。馬曼婷指，英國不少日常案件涉案者未被懲處，削弱社區對警隊的信心。她表示，改革目標是確保社區罪行獲得處理，同時由國家層面追擊不受地域限制的犯罪集團。
除成立 NPS 外，政府亦公布多項警務改革方向，包括大幅削減英格蘭及威爾斯現有 43 支警隊的數量、要求所有警員必須持有執業牌照，以及加強部長在警務及消防部門表現失效時介入的權力。
政府同時表示，將分階段整合各警隊的情報及資源，確保公眾無論居於何地，均可獲得相同水平的安全保障。內政部亦計劃從警隊以外招聘人才，擔任部分領導職位。
工會憂拉遠警隊與社區的距離
國家犯罪調查局局長 Graeme Biggar 支持成立 NPS，認為現行警務制度未能配合罪案及科技轉變，強調不少威脅需要國家甚至國際層面的應對。反對派影子內政大臣 Chris Philp 則警告，過度由上而下的重組，可能削弱社區警務，未必能在前線帶來實質改善。
警務界對改革反應不一。警察聯會指出，警隊數量減少不一定代表社區獲得更佳警務服務；警務及犯罪專員協會亦警告，組建區域性警隊成本高昂，過程冗長，或會拉遠警隊與社區的距離。
其他人也在看
美ICE轄下機構將助冬奧維安 引發憤怒反彈
（法新社羅馬27日電） 美國移民暨海關執法局今天證實，其轄下機構國土安全調查處將協助2月義大利冬季奧運的維安措施，這項消息在義國激起憤怒與表達不歡迎的警告。ICE於夜間發給法新的聲明證實：「在奧運期間，ICE的國土安全調查處（HSI）將支援美國國務院外交安全局（DSS）及主辦國，審查並降低跨國犯罪組織帶來的風險。」法新社 ・ 16 小時前
曼聯名宿麥昆死因調查揭球員悲歌 重複頂頭槌致慢性創傷性腦病變
曾來港效力精工的蘇格蘭籍曼聯足球名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen），2023 年在其北約克郡家中因肺炎離世。驗屍官指出，麥昆死前兩年已患衰弱症，有可能跟他任職球員時重複頂頭槌，引致血管性失智症及慢性創傷性腦病變。Yahoo新聞 ・ 1 天前
夏寶龍：特首擔起治港第一責任 須強化「當家人」意識 行政主導曾走歪路︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】全國港澳研究會今日（26 日）於北京舉行「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍致辭時表示，行政長官作為特別行政區的首長，必須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，承擔對特區的全面領導職責。Yahoo新聞 ・ 1 天前
政制局常秘空缺 楊何蓓茵指已有合適人選
【Now新聞台】曾國衞辭職，而局內常任秘書長亦空缺，被問到政府如何確保政制及內地事務局順利運作，公務員事務局局長楊何蓓茵指已有合適人選。 楊何蓓茵：「其實我們已找到合適人選來填補這個職位，我認為這位人選很快會調任至政制及內地事務局，我們會非常迅速地處理這件事。(何時會公布？)我想我們會在數日內公布。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
紐時記者直擊明尼阿波利斯 感歎城市淪為聯邦執法的戰區
《紐約時報》政治記者、明尼蘇達州出身的 Charles Homans 於今年 1 月中旬重返家鄉，在這座城市與周邊地區停留十天，親身見證了聯邦政府推動的「都市突擊行動」如何將當地推向一個黑暗且反烏托邦式的未來。在他的筆下，明尼阿波利斯已不再是一座運作正常的美國城市，而更像是一處被「外國軍隊」佔領的敵對首都。鉅亨網 ・ 1 天前
稱治安不靖連續地震 中國外交部再提醒公民春節避免遊日
春節假期距今不足一個月，中國政府又發出通告，「提醒」中國公民春節期間避免前往日本。通告指，「近段時間」以來，日本社會治安不靖，中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。國內三大航空公司亦發出公告，為今日（26 日）中午之前已購買機票的旅客免費辦理退票或改票手續。Yahoo新聞 ・ 1 天前
駐天津聯絡處主任炒魷 當局：有提醒公僕用社交平台要注重觀感
【on.cc東網專訊】特區政府駐天津聯絡處前主任鄭震生早前在社交平台，分享入住酒店及乘坐噴射飛航受款待，及後被即時解僱。公務員事務局長楊何蓓茵今日(27日)在立法會一個事務委員上指有提醒公務員，特別是高級公務員，在社交媒體分享私生活或喜好，需要注意觀感問題。on.cc 東網 ・ 1 天前
美移民執法再奪人命 德總理：暴力程度令人擔憂
（法新社漢堡26日電） 針對美國聯邦移民官員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，德國總理梅爾茨今天表示，美國的「暴力程度」實令人擔憂。德國外交部今天稍早警告前往美國旅行的德國民眾，鑑於明尼阿波利斯市等美國城市所發生的「移民與安檢單位之間的暴力衝突」，國人赴美旅遊時應提高警覺。法新社 ・ 1 天前
探索動作RPG「噬血代碼II」角色創建器試玩版現已推出！創造的角色可以繼承到主遊戲中
即將於2026年1月29日(四)發行的戲劇性探索動作RPG「噬血代碼 II」的免費角色自訂試玩版已於2026年 []Saiga NAK ・ 22 小時前
李家超：特區政府會強化香港當家人意識 率團隊落實堅持完善行政主導重要精神(張曼琳報道)
【Now新聞台】李家超強調政府會強化香港當家人意識，帶領政府團隊落實堅持和完善行政主導的重要精神。立法會主席李慧琼就指，全體議員均認同行政主導行之有效，會就研討會內容安排學習會。 研討會分會場在政府總部舉行，多名政府官員及立法會議員出席。李家超在會後稱，行政主導不僅是一國兩制實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在，他強調政府會擔負起治理香港第一責任人的角色，把行政主導融入落實到特區治理的各個環節，未來會確保行政立法良性互動、互相制衡和互相配合。立法會議員梁美芬就指，新一屆議員應主動協助政府發現及解決問題。立法會議員(選舉委員會)梁美芬：「立法會亦是和行政機關同屬一個管治團隊，大家應該同坐一條船，但是功能和分工是不同的，所以我們要主動發現問題、建設性提出問題。」立法會議員(批發及零售界)邵家輝：「立法會議員其實有個監察作用，當特區政府在行政主導情況下提出的意見，如果我們看到有地方可以提的話，我們都需要履行我們職責去提政府，但我們目的並不是好像以前在反對派年代，借議題去炒作，甚至乎是令政府難下台。」夏寶龍又要求立法會議員注意個人形象和操守。對於黨友陳家珮上周於灣仔逆線now.com 新聞 ・ 1 天前
錦綉花園5億工程解構︱公契限制小業主權利 地政：年代久遠 無法找到審批紀錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】錦綉花園維修爭議源於早年訂立的公契條款偏向發展商，包括訂明管理公司由發展商委任，享有完全及不受限制的權力，負責屋苑的管理、運作、維護和修理，並可釐定和要求業主支付相關開支。地政總署回覆《Yahoo新聞》承認，錦綉花園公契在1976年訂立，經時任新界政務司審批，因時間久遠，署方無法找到其他有關審批的相關檔案或記錄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
反仇恨角色淪為仇恨象徵 AI 虛擬女學生「Amelia」被極右挪用 意外成迷因熱潮︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】名為「Amelia」、由人工智能生成的虛擬英國女學生近日在社交媒體成為熱潮。這名紫色頭髮、帶有哥德風格的 AI 角色，手持英國國旗，經常在影片中高調表達強烈民族主義立場，並夾雜針對移民及穆斯林的仇恨言論，逐漸成為極右社群的標誌性人物。Yahoo新聞 ・ 1 天前
對台決策更集中於習近平！專家解析陸最高將領落馬、解放軍陷入領導真空
中國解放軍高層出現罕見震盪，中央軍委副主席張又俠與上將劉振立遭清洗，軍委成員僅剩習近平與張升民。《BBC》分析指出，軍中反貪恐涉及權力鬥爭，已造成領導真空，未來對台軍事決策恐更加集中於習近平個人。鉅亨網 ・ 22 小時前
綜援及公共福利金擬上調 2.2% 2 月 1 日起生效 包括長生津、傷殘津貼︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社會福利署今日（26 日）表示，政府已向立法會福利事務委員會提交文件，交代調整綜合社會保障援助（綜援）計劃標準項目金額，以及公共福利金計劃下多項津貼金額的建議安排，涵蓋高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
夏寶龍提醒議員注意個人操守 葉劉：是忠告所有議員
新民黨陳家珮逆線行車引起風波，據悉港澳辦主任夏寶龍今日在研討會上提醒立法會議員注意個人操守，新民黨主席葉劉淑儀指是對所有議員的忠告。新民黨今日向財政司司長陳茂波提交財政預算案建議後見記者，陳家珮因正主持立法會委員會會議而缺席。黨主席葉劉淑儀代為回應夏寶龍的提醒，指所有議員都要留意忠告，她亦會提醒所有黨員。am730 ・ 1 天前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離
（法新社華盛頓26日電） 美國移民執法人員在明尼阿波利斯市執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，在公憤之下，川普政府開始承受壓力，市長佛雷在與總統通話後表示，部分聯邦人員從明天開始離開此地。民主黨籍佛雷今天表示：「部分聯邦探員將從明天起開始撤離此地，而我將繼續爭取，讓其他參與打擊移民任務的聯邦人員也一起離開。」（法新社 ・ 1 天前
FENNEL重新設立LoL部門，將與QT DIG∞合作目標是挑戰「LJL 2026」！以參加2030年Worlds為目標的長期專案
職業電競戰隊「FENNEL」宣布，將重新設立英雄聯盟(以下簡稱LoL)，並將參加日本國內官方聯賽「英雄聯盟 日 []Saiga NAK ・ 19 小時前
首搭載 5000 萬像超廣角自拍鏡頭，OPPO Reno15 系列香港正式發佈!
OPPO 今日宣佈在香港正式推出全新 Reno15 系列，包括 Reno15 Pro Max 5G 與 Reno15 F 5G 兩款型號 。新系列首度搭載了 5000 萬像超廣角自拍鏡頭，並結合一系列 AI 智慧編輯工具 。全系列將於 1 月 26 日起在各大零售商及電訊商開售 ，售價由 $2,799 起。Mobile Magazine ・ 22 小時前
周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願
英皇娛樂推出全新神秘企劃「盲盒音樂會」，首場演出日前終於揭盅，頭炮歌手就是剛剛宣佈加盟的周國賢（Endy）！音樂會名副其實是「盲盒」，事前完全沒有資料透露，連歌手、開Show地點都完全保密，實行考驗fans忠誠度！但依然吸引過千fans報名，可惜場地有限，最後要靠抽籤，只有六百位幸運兒可以入場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前