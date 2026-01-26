英國版 FBI 擬成立 地方警隊回歸社區打擊罪案 內政大臣：現行警務制度「崩壞」︱Yahoo

馬曼婷指，現行警務制度已「失靈」，地方警員在缺乏足夠訓練下，被迫處理重大及跨境罪案。

【Yahoo新聞報道】英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，政府計劃成立全新的「國家警務服務」（National Police Service，NPS），由該機構接手反恐、詐騙及有組織罪行調查工作，讓地方警隊騰出人手，集中處理商店盜竊、電話盜竊等「日常罪行」。她形容新機構為「英國版 FBI」，強調改革並非為節省開支，而是重塑英格蘭及威爾斯的警務模式。

地方警員無力應對反社會行為

馬曼婷接受《BBC》訪問時指出，現行警務制度已「崩壞」(broken)，地方警員在缺乏足夠訓練下處理重大及跨境罪案，導致無力應對反社會行為等社區問題。她稱，新成立的 NPS 將統一國家打擊犯罪局（NCA）及各地區有組織罪案小組，並集中為全國警隊採購科技設備，例如人面識別系統。

新警務架構將涵蓋英格蘭及威爾斯，同時可在更廣泛的英國範圍內行動，並負責制定標準及培訓。NPS 將由一名國家警務專員領導，成為全國最高級別警務首長。現時由地方警隊負責的多項全國性警務工作，包括倫敦警察廳的反恐任務、西約克郡警察負責的全國航空支援，以及薩塞克斯警察主理的道路警務，未來都會納入 NPS 之下。

Close up of a United Kingdom police patrol response car with Battenberg markings.

不少日常案件未獲處理

內政部指出，地方警員長期承擔重大罪案調查，影響處理店舖盜竊及反社會行為等日常案件。馬曼婷指，英國不少日常案件涉案者未被懲處，削弱社區對警隊的信心。她表示，改革目標是確保社區罪行獲得處理，同時由國家層面追擊不受地域限制的犯罪集團。

除成立 NPS 外，政府亦公布多項警務改革方向，包括大幅削減英格蘭及威爾斯現有 43 支警隊的數量、要求所有警員必須持有執業牌照，以及加強部長在警務及消防部門表現失效時介入的權力。

政府同時表示，將分階段整合各警隊的情報及資源，確保公眾無論居於何地，均可獲得相同水平的安全保障。內政部亦計劃從警隊以外招聘人才，擔任部分領導職位。

工會憂拉遠警隊與社區的距離

國家犯罪調查局局長 Graeme Biggar 支持成立 NPS，認為現行警務制度未能配合罪案及科技轉變，強調不少威脅需要國家甚至國際層面的應對。反對派影子內政大臣 Chris Philp 則警告，過度由上而下的重組，可能削弱社區警務，未必能在前線帶來實質改善。

警務界對改革反應不一。警察聯會指出，警隊數量減少不一定代表社區獲得更佳警務服務；警務及犯罪專員協會亦警告，組建區域性警隊成本高昂，過程冗長，或會拉遠警隊與社區的距離。