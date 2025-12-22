英國男星公開新片暗示已成為下任占士邦

【on.cc東網專訊】英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）自2021年在最後一次主演占士邦電影《007：生死有時）（No Time To Die）「領便當」之後，占士邦人選一直懸空。而曾一度成為新占士邦大熱的53歲英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）過去周六（20日）出席新蠟像發布會時就暗示自己是下任占士邦！

艾迪斯出席完活動後於社文網分享片段，片段以占士邦經典主題音樂襯底然後鏡頭影住歷代的占士邦蠟像而他就站在一眾占士邦的旁邊chok晒甫。片段曝光後即惹來fans爭相留言指他暗示已接棒成為史上首位「黑邦」。有fans表示：「呢個係我哋最想要嘅占士邦！」另有fans睇好他稱職演占士邦。其實早於2015年，艾迪斯已被視新占士邦的大熱之選，不過他曾多次否認是接任人選。

