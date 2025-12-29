英國發源的高蛋白果汁「JUICY PROTEIN」蘋果口味、柳橙口味與芭樂&萊姆口味開箱評測

進入12月中旬，年末活動增多的這個時期。

尾牙與聖誕節總是會不小心吃太多油膩或甜膩的東西對吧？

之後即使下定決心要控制飲食與重訓，也很難持續下去。

正在煩惱有沒有能輕鬆美味攝取蛋白質的方法嗎？那邊的你有好消息了。

為你量身打造也不為過的產品，在英國就有！

這次將來開箱評測高蛋白果汁「JUICY PROTEIN」！

「JUICY PROTEIN」的蘋果口味、柳橙口味、芭樂＆萊姆口味開箱評測！

左起為芭樂＆萊姆口味、柳橙口味、蘋果口味

立刻來評測「JUICY PROTEIN」！

蘋果口味

グアバ&ライム味

オレンジ味





三款的設計都給人清爽的感覺。

商品名中也有的「PROTEIN」字樣以大面積印刷。

從外觀難以想像味道，究竟是什麼樣的果汁呢？

檢查營養成分標示！

蘋果口味的營養成分標示

首先從蘋果口味檢查營養成分標示！

每100ml・・・

熱量: 39 kcal

脂肪: 0 g

飽和脂肪: 0 g

碳水化合物: 1.1 g

糖: 1.0 g

蛋白質: 7 g

鹽分: 0 g

柳橙口味的營養成分標示

接著是柳橙口味。

每100ml・・・

熱量: 38 kcal

脂肪: 0.1 g

飽和脂肪: 0 g

碳水化合物: 1.1 g

糖: 1.0 g

蛋白質: 7 g

鹽分: 0.01 g

芭樂&萊姆口味的營養成分標示

最後是芭樂＆萊姆口味。

每100ml・・・

熱量: 23 kcal

脂肪: 0 g

飽和脂肪: 0 g

碳水化合物: 1.1 g

糖: 0.9 g

蛋白質: 4 g

鹽分: 0.01 g

三款共通點是 脂肪與碳水化合物含量極低 ！

減肥時必須注意脂肪與碳水化合物的攝取量，這點真是令人開心。

減肥時也能毫無罪惡感地喝果汁了！

一瓶當中，芭樂&萊姆口味可攝取20g蛋白質，蘋果口味與柳橙口味更是可以攝取到35g蛋白質！

「JUICY PROTEIN」實際試飲！

蘋果口味與仙人掌造型玻璃杯

オレンジ味とスライムのグラス

グアバ&ライム味とチョコボのグラス





現在就來喝喝看「JUICY PROTEIN」吧！

將蘋果口味倒入玻璃杯

蘋果口味是略帶高雅感的清澈茶色。

將柳橙口味倒入玻璃杯

柳橙口味是略帶濁感的黃色。

打開瞬間清爽的柳橙香氣便擴散開來。

將芭樂&萊姆口味倒入玻璃杯

芭樂＆萊姆口味是透明的鮮明亮淡黃色。

現在就來試飲蘋果口味

在意的味道方面，蘋果口味後味清爽、不過甜且容易入口。

能品嚐到如同連皮啃蘋果時般，沒有多餘添加物的蘋果原本風味。

現在就來試飲柳橙口味

柳橙口味在喝到最後時，柳橙的風味會逐漸增強，是個有趣的味道。

與蘋果口味相同，甜度較低，非常容易入口。

現在就來試飲芭樂&萊姆口味

芭樂＆萊姆口味也是，喝到後半段時味道與香氣會從鼻腔竄出。

但是，並不會有殘留的後味，會清爽地順流而下。

無論是遊戲中或減肥時都能毫無罪惡感飲用的高蛋白果汁「JUICY PROTEIN」

在旅途中發現這款商品時，請務必試試看！

商品詳情請參閱「JUICY PROTEIN」官方網站。