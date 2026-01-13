渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
英國王室最近公佈 2026 年新年授勳名單，當中包括威廉王子及凱特王妃的御用保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，獲得的榮譽為「皇家維多利亞勳章」銀級。勳章由英王查爾斯三世親自頒發，感謝她為十多年來用心照顧三位王室孩子。
Maria Teresa Turrion Borrallo 畢業於英國頂尖保母學校 Norland College，並由凱特王妃於十多位候選人中親自挑選，低調而溫柔細心的個性讓她備受喜愛。Maria 具備育兒顧問的資格，居於皇宮內 24 小時隨時候命，由喬治王子 8 個大起開始照顧王室孩子，包括日常起居飲食、心智發展等。王妃曾言最怕忘記接送孩子，Maria 用心統籌孩子們的學校接送、課餘活動，更於王室活動期間安撫小孩的情緒，陪伴王妃度過艱難的抗癌時光。
Maria Teresa Turrion Borrallo 除了擁有育兒知識，亦是三位孩子的西班牙老師，她更曾接受急救、武術、自我防禦、特殊駕駛等訓練，為王室孩子們帶來最堅實的保護。十多年的王室工作期間，Maria Teresa Turrion Borrallo 低調做好本份，從來不讓鎂光燈照到自己身上，默默守護孩子的溫柔，讓大家也非常尊敬！
