英國皇家海軍將 Wildcat 直升機改裝為無人機指揮中心

英國皇家海軍成功將其一架 Wildcat 直升機轉變為一個空中指揮中心，能夠在飛行中接收和管理來自多架無人機的實時數據。Wildcat 直升機的機組人員利用來自兩架監視無人機 Puma 和 Providence 的即時信息，定位並追蹤一輛移動的車輛。這些數據通過去中心化的網絡即時共享。

「我們將一架 Wildcat 直升機變成了一個飛行指揮中心，」Wildcat 海軍航空兵部隊作戰優勢小組的指揮官 Rhydian Edwards 中尉表示。「這使得直升機能夠超越視線範圍和地平線進行操作。」這些試驗在康沃爾的 Lizard 半島的 Predannack 飛行場進行，作為名為 Eagles Eye 的計劃的一部分。Edwards 補充說：「這是皇家海軍首次在執行任務的同時，從飛機內通過節點網絡發送和接收多架無人機的實時數據。」

根據皇家海軍的說法，這項重大努力將有人駕駛的飛行器、無人系統和地面傳感器整合為一個單一、穩健的網絡，為未來更複雜的行動奠定了基礎。在演示期間，Wildcat 機組接收了來自 Puma 監視無人機的實時視頻和傳感器數據。這架無人機由皇家海軍的專業無人機單位 700x 海軍航空中隊操作。機組還接收了來自 UAV Aerosystems 操作的較小 Providence 無人機的額外實時數據流。

這些數據流與其他輸入相結合，使直升機機組能夠更清楚地了解戰場環境。為了此次操作，團隊使用了一個多節點的網狀網絡，能夠在某些網絡部分被破壞的情況下，自動重新路由數據。這確保了飛機、無人機和地面單位之間的持續數據流。

Edwards 指出：「我們正在構建一個模塊化且具生存能力的系統，擁抱最新技術，使我們在現代戰場上更具致命性和更難被擊敗。」根據 Edwards 的說法，這個網狀網絡在烏克蘭的戰鬥中已證明其至關重要，並且被盟軍成功使用。它被視為未來混合空中行動的關鍵推動力。

「這不僅僅是無人機的問題，還關乎網絡的接入，」他指出。「通過從烏克蘭戰爭中學習經驗，我們正在將這些鏈接納入 MESH 網絡，提升互操作性，證明我們可以瞬時連接戰場上的傳感器和打擊資源。」他表示，該系統充當一種通用翻譯器，取代了每個新無人機或傳感器需要的單獨界面，從而打破了這一循環。

Eagles Eye 試驗涉及多個皇家海軍中隊的人員，以及包括 MarWorks、TeleplanForsberg、C3IA、General Dynamics、UAV Aerosystems 和 Collins Aerospace 在內的行業合作夥伴。參與者共同測試了有人駕駛的飛行器如何與不僅由海軍操作的無人機協調，還可能與英國軍隊的其他部門和北約盟友的無人機協作。

皇家海軍目前打算在即將舉行的挪威演習中基於這些成果進行進一步的研究。Wildcat 直升機將與皇家挪威海軍協作，測試在峽灣環境中直升機與無人機的協作，重點關注快速攻擊艦和其他不對稱威脅。

