英國研便攜式「泳帽」監測裝置 助識別嬰兒腦部受損 有望數年內醫院普及︱Yahoo

英國研便攜式「泳帽」監測裝置 可更早識別嬰兒腦部受損 或於數年內在醫院普及

【Yahoo健康】英國劍橋研究團隊研發一款外形似「泳帽」的新型可攜式嬰兒腦部監測裝置，利用光學及超聲波技術同時觀察大腦活動，或有助更早診斷腦部受損的新生嬰兒。研究人員形容，這是全球首個將光與超聲波結合應用於新生兒腦部成像的系統。

根據《BBC》報道，這項名為「Fusion」的研究正在劍橋羅茜婦產醫院（Rosie Maternity Hospital）展開。研究人員為 3 週大的嬰兒西奧（Theo）戴上黑色帽子狀感應器，外形像泳帽或欖球員頭套，表面覆有六角形感應點，帽頂連接電線與電腦分析系統。研究團隊指，這項新技術可用於監測新生兒腦部氧氣變化及血流狀況，有望提升腦損傷診斷速度與準確度，並協助及早展開治療。

設備可於嬰兒床邊操作

研究人員 Flora Faure 解釋，裝置結合高密度擴散光學斷層技術及功能性超聲波成像，可觀察腦表面氧氣變化及腦內細小血管活動。她表示，傳統磁力共振（MRI）或顱內超聲波（CUS）掃描不但費時昂貴，且需將嬰兒移動至噪音大的掃描儀內進行檢查，難以頻繁重複。這款便攜式設備可於嬰兒床邊操作，讓監測更舒適及靈活。

劍橋大學醫院顧問神經外科醫生 Alexis Joannides 稱，新裝置能彌補現時掃描技術的限制，尤其在嬰兒出生後頭幾星期，大腦變化速度極快，若能每日多次檢測，可大大提升早期識別異常的機會。

有望 3 至 5 年內在英國醫院使用

研究團隊現已完成首階段概念驗證，涉及足月及早產嬰兒，下一步將集中觀察高風險個案。計劃負責人、劍橋大學醫院伊芙琳圍產影像中心（Evelyn Perinatal Imaging Centre）主任 Topun Austin 表示，了解足月及早產嬰兒的腦部活動模式，有助識別最易受損的個案。

參與研究的嬰兒家長 Stani Georgieva 與其伴侶均為科研人員，表示希望兒子能貢獻一分力量，為未來醫療發展提供助力。

研究由國家衛生與照護研究院（NIHR）旗下的腦損傷醫療科技研究中心資助，若研究成功，裝置有望於 3 至 5 年內在英國醫院推廣使用，不僅可用於監測已知腦損傷嬰兒，亦可作為普查工具，協助辨識潛在風險個案。