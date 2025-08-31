英國研發 AI 聽診器 15 秒內檢測三大心臟疾病︱Yahoo（資料相片，非文中產品）

【Yahoo健康】英國研究人員成功研發出一款人工智能（AI）聽診器，能在短短 15 秒內檢測三種主要心臟疾病，包括心臟衰竭、心瓣疾病及心律不整，研究結果已於馬德里舉行的歐洲心臟學會年會上發表。

根據《BBC》及《衛報》報道，這款新型聽診器由倫敦帝國理工學院及國民保健服務（NHS）旗下的帝國理工醫療信託研發，並由美國加州公司 Eko Health 生產。設備大小與啤牌相若，放置於患者胸口即可同時錄取心電圖及心臟血流聲音，並將數據上傳雲端，由 AI 系統分析出肉耳難以察覺的細微差異，結果會傳回至智能電話，協助醫生判斷病人是否患病。

研究涉及約 1.2 萬名患者，分別來自全英 200 間家庭診所，參與者多數有氣促或疲倦等症狀。結果顯示，使用 AI 聽診器的患者被診斷為心臟衰竭的可能性是未使用者的兩倍；檢測出心律不整的可能性高出三倍；而心瓣疾病的診斷率則接近增加一倍。另一項比較數據指出，來自 96 間使用新技術診所的患者，檢測準確率明顯高於 109 間未採用診所。

帝國理工學院心肺研究所醫生 Patrik Bächtiger 表示，聽診器自 200 年前設計以來幾乎未曾改變，如今只需 15 秒檢查，AI 便能快速提示病人是否可能患上心臟衰竭、心律不整或心瓣疾病，「這是非常驚人的突破」。

英國心臟基金會臨床總監 Sonya Babu-Narayan 指出，多數心臟衰竭病人往往要等到病情惡化，送入急症室才獲確診，若能及早診斷，病人便可更快獲得治療，延長壽命。參與研究的科學家亦提醒，該工具應用於出現懷疑心臟病徵狀的患者，而非用於健康人士的日常檢查，以免增加誤診風險。

英國國家健康與護理研究所創新科學總監 Mike Lewis 表示，AI 聽診器可說是「改變遊戲規則的工具」，能把創新科技直接帶到家庭醫生診所，讓醫生在社區層面更快診斷出重大心臟疾病，並幫助患者及早接受適切治療。當局計劃未來將新型聽診器推廣至倫敦南部、薩塞克斯郡及威爾斯的診所使用。