英國研究：更年期女性多個記憶腦區灰質減少 與阿茲海默症特徵相似︱Yahoo

【Yahoo健康】英國一項大型研究發現，更年期與大腦出現類似阿茲海默症的結構變化有關，部分涉及記憶及情緒的腦區灰質流失，或有助解釋女性患上認知障礙症的風險普遍高於男性。

根據《BBC》報道，研究分析近 12.5 萬名女性的數據，當中約 1.1 萬人接受磁力共振掃描。結果顯示，更年期後女性在多個與記憶、學習及情緒調節相關的腦區，出現灰質減少的情況，而這些腦區正是阿茲海默症常見受影響的位置。

研究指出，出現變化的腦區包括負責學習及記憶的海馬體、與記憶形成及空間導航有關的內嗅皮層，以及協助專注力與情緒調節的前扣帶皮層。研究團隊認為，這些變化未必構成全部原因，但可能令女性在日後更容易出現認知障礙，或有助理解為何女性患上認知障礙症的個案數目接近男性的兩倍。

荷爾蒙補充治療未能奏效

研究亦分析荷爾蒙補充治療的影響，結果顯示，使用荷爾蒙補充治療未能阻止灰質流失。研究同時發現，接受相關治療的女性較容易出現精神健康問題，不過不少人在開始用藥前已存在相關困擾。

倫敦帝國學院的荷爾蒙專家 Channa Jayasena 指，荷爾蒙補充治療對更年期女性腦部健康的影響仍存爭議，過往臨床研究未能得出明確結論，但更年期相關問題影響英國數以百萬計女性，值得持續關注。

英國阿茲海默症協會指出，當地約三分之二阿茲海默症患者為女性，雖然成因仍未完全清楚，荷爾蒙被認為可能是其中一個因素。協會補充，現階段研究尚未追蹤參與者日後是否發展成認知障礙症，因此仍未能確定更年期相關腦部變化會否直接增加患病風險。