英國禁 LED 面罩廣告 產品未經藥物監管部門註冊 疑誤導治療暗瘡及玫瑰痤瘡︱Yahoo

【Yahoo健康】英國廣告監管機構禁止多項 LED 面罩廣告，原因是這些產品未經藥物監管部門註冊，卻聲稱可改善暗瘡及玫瑰痤瘡，涉及作出未獲授權的醫療功效宣稱。

綜合外媒報道，近年居家美容儀器的熱潮興起，社交平台上充斥着網紅展示或試用 LED 面罩的影片。不過，皮膚科醫生對於這類家用光療產品的實際效果仍有分歧。有專家指出，雖然光療理論上可刺激細胞、促進皮膚改善，但只有在英國藥品及保健品管理局（MHRA）註冊的裝置，才可就暗瘡、玫瑰痤瘡等皮膚問題作出醫療性宣傳。

英國廣告標準局（ASA）利用人工智能搜尋可能違規的廣告後，禁止了多個未註冊品牌的宣傳內容。該局表示，無論醫療聲稱是否出現在顧客見證中，未註冊產品一律不得作出相關醫療陳述。

聲稱「使用三星期後暗瘡消失」

被禁止的廣告包括品牌 Project E Beauty 在網站上展示的「使用三星期後暗瘡消失」對比照片，並聲稱產品能「治療暗瘡」及「在四星期內改善 83% 暗瘡問題」。公司其後刪除有關「治療」、「治癒」及「玫瑰痤瘡」的字眼，並改為指相關評論僅屬個人經驗。

另一品牌 Silk’n 在付費社交媒體廣告中，展示一名女子使用 LED 面罩並配文「藍光可幫助治療暗瘡及疤痕」，被 ASA 認定屬醫療聲稱。Silk’n 回應指，該廣告由用戶拍攝，內容反映個人使用感受，但 ASA 要求有關廣告不得以該形式再次出現。

局方強調所有宣稱必須有充分證據支持

此外，Beautaholics 的 RejuvaLux 面罩廣告提及產品可針對「暗瘡」及「玫瑰痤瘡」問題，亦遭禁止。該公司承諾日後不再於廣告中作醫療性陳述。Luyors Retail Inc 的一則廣告亦被撤下，原因是聲稱面罩可「精準改善暗瘡」。公司表示會確保未來宣傳不再使用任何具醫療含義的字詞。

ASA 負責人伊茲．達瑪西里（Izzy Dharmasiri）表示，廣告內容會影響消費者購買決定，因此「廣告商不應模糊美容與醫療功效的界線」，並強調所有宣稱必須有充分證據支持。