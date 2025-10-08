每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
英國經香港分銷失竊手機集團已被搗破！警方行動片段曝搶機、洗白方式、轉售利潤
早前已經有多番報導指有不少英國失竊的智能手機，最終落地中國內地和香港進行分銷。英國倫敦警察廳最新釋出影片，說明他們如何搗破這宗涉案手機規模疑達四萬部、英國史上最大手機盜竊與走私案。
行動代號為 Operation Echosteep 是源於 2024 年 12 月在希思羅機場附近倉庫查獲一箱約 1,000 部 iPhone，幾乎全部為失竊機，且標示運往香港的貨箱，成為警方擴大偵查的關鍵線索。其後警方追查更多批次貨物並鎖定兩名主腦，於 9 月下旬攔截涉案車輛與搜查相關處所，在近 30 個地點採取行動，合共拘捕逾四十人，當中至少 18 人涉處理贓物，共起回約 2,000 部裝置。
英國警方指這個犯罪網絡由街頭車手搶劫後，把手機賣給「處理者」，每部可獲約 200 至 300 英鎊；裝置被包上錫紙或分拆包裝以逃避檢測，再以集裝箱批量出口。到達海外後，頂級型號可賣至約 4,000 至 5,000 美元，遠高於英國「收機價」，形成龐大利差並驅動黑市需求。
在整個走私網絡之中，香港被用作主要中轉樞紐，貨物先由英國發往香港，再進一步流入中國內地翻新與分銷網絡，最終在中國市場高價變現。南華早報亦稱，過往不少從倫敦被竊手機可追蹤至香港觀塘一帶及粵港澳大灣區城市，再由批發渠道進入內地市場。
英國警方相信這次行動已大幅度削弱該黑市供應鏈，但他們亦同時呼籲手機製造商加強裝置安全與再利用機制，遏止黑市翻新轉售空間。
更多內容：
One iPhone led police to gang suspected of sending up to 40,000 stolen UK phones to China
UK police dismantle phone-theft network accused of smuggling 40,000 phones to China
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 4 小時前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 20 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 7 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 7 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
Tesla推出平價版Model 3及Y 4萬美元有找
特斯拉(TSLA.US)周二推出平價版Model Y SUV和Model 3車型，售價分別為39,990美元及36,990美元。消息公布後，特斯拉股價再度下跌逾3%。 根據官網顯示，該最新車型預計續航里程為321英里，比高階版低約10%；此外，該車型沒有第二排觸控屏，揚聲器數量也不到高端版的一半。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
金價走勢｜現貨金又新高升穿4000美元 年內累升逾五成跑贏比特幣【10月8日更新】
市場預期聯儲局本月減息4分1厘，加上華府持續停擺引發避險需求，刺激黃金價格今年屢創新高，現貨金價在亞洲時段，升超4,000美元一盎司，最新報4,011.5美元一盎司，升0.67%，再創新高，年內累升超過52.8%；紐約期金收市報4,004.4美元一盎司，升28.1美元，升幅0.7%。am730 ・ 3 小時前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金價撲四千 高盛：明年底看4900
環球經濟、地緣政治不明朗，加上美國減息預期升溫，無論中央銀行和私人投資者都蜂擁買入黃金避險，現貨金價昨日一度高見每盎斯3991.08美元，12月紐約期金也漲破4000美元關口，同創新高。現貨金價年內累漲超過五成，高盛再把2026年底目標價，由原本的4300美元，調升至4900美元，即較現價約有23%潛在升幅，估計央行買盤會成為最主要動力。信報財經新聞 ・ 12 小時前