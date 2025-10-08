英國經香港分銷失竊手機集團已被搗破！警方行動片段曝搶機、洗白方式、轉售利潤

英國經香港分銷失竊手機集團已被搗破！警方行動片段曝搶機、洗白、轉售利潤

早前已經有多番報導指有不少英國失竊的智能手機，最終落地中國內地和香港進行分銷。英國倫敦警察廳最新釋出影片，說明他們如何搗破這宗涉案手機規模疑達四萬部、英國史上最大手機盜竊與走私案。

行動代號為 Operation Echosteep 是源於 2024 年 12 月在希思羅機場附近倉庫查獲一箱約 1,000 部 iPhone，幾乎全部為失竊機，且標示運往香港的貨箱，成為警方擴大偵查的關鍵線索。其後警方追查更多批次貨物並鎖定兩名主腦，於 9 月下旬攔截涉案車輛與搜查相關處所，在近 30 個地點採取行動，合共拘捕逾四十人，當中至少 18 人涉處理贓物，共起回約 2,000 部裝置。

英國警方指這個犯罪網絡由街頭車手搶劫後，把手機賣給「處理者」，每部可獲約 200 至 300 英鎊；裝置被包上錫紙或分拆包裝以逃避檢測，再以集裝箱批量出口。到達海外後，頂級型號可賣至約 4,000 至 5,000 美元，遠高於英國「收機價」，形成龐大利差並驅動黑市需求。

在整個走私網絡之中，香港被用作主要中轉樞紐，貨物先由英國發往香港，再進一步流入中國內地翻新與分銷網絡，最終在中國市場高價變現。南華早報亦稱，過往不少從倫敦被竊手機可追蹤至香港觀塘一帶及粵港澳大灣區城市，再由批發渠道進入內地市場。

英國警方相信這次行動已大幅度削弱該黑市供應鏈，但他們亦同時呼籲手機製造商加強裝置安全與再利用機制，遏止黑市翻新轉售空間。

