英國群眾聲援遭禁團體 倫敦警方逮捕逾425人

（法新社倫敦6日電） 英國倫敦警方表示，他們今天在一場聲援遭禁團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的抗議活動中逮捕了400多人。

倫敦都會區警察局（Met）先前已警告，凡是明確聲援這個遭禁組織的人，警方都將毫不猶豫予以逮捕。

警方今天深夜發布聲明表示，已在相關抗議活動中逮捕「超過425人」，並說「大多數逮捕是因為支持1個遭禁的組織」。

74歲退休人士史密斯（Polly Smith）表示，參加集會的人「不是恐怖分子」，並強調「禁令必須解除」。

婉拒透露姓氏的某回收事業62歲執行長奈吉爾（Nigel）則批評，政府7月實施的禁令「完全不妥」。

他在被警方逮捕前告訴法新社：「政府應該花更多時間阻止種族滅絕，而不是打壓抗議人士。」現場示威者也以高喊「無恥」向警方表達不滿情緒。