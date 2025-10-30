專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
英國藥房全面提供免費事後丸 女性毋須再預約醫生或診所 消除各地收費不一問題︱Yahoo
【Yahoo健康】英國全境的藥房現可免費提供緊急避孕藥（俗稱「事後丸」），有需要的人毋須再約見家庭醫生或前往性健康診所。新措施旨在消除以往「地區差異」問題，由於過去不同地區的藥房安排各異，部分可免費領取，部分則需自費，導致取藥便利程度不一。
綜合外媒報道，英國國民保健服務（NHS）宣布，現時全英約有 10,000 間藥房可免費提供口服緊急避孕藥，部分藥房過去曾收取高達 30 英鎊（約 300 港元）費用。此措施被形容為自上世紀 60 年代以來，英國性健康服務最大規模的改革之一。
NHS 婦女健康全國臨床總監 Dr Sue Mann 表示，這項改革「是讓女性更易獲取生育健康服務的重大轉變」。她指出，「女性毋須再搜尋特定服務或解釋自身情況，現可直接前往附近藥房免費領取避孕藥，亦無需預約。」她補充，英國有八成人居住地距離藥房步行不超過 20 分鐘，此舉符合 NHS 十年健康計劃將醫療服務融入社區的目標。
過去免費避孕藥供應不均
英國全國藥房協會（National Pharmacy Association）行政總裁 Henry Gregg 表示「我們一直倡議全國性推行免費緊急避孕服務，今日的落實對病人及藥房而言都是好消息。」他指，過去免費避孕藥的供應取決於地方安排，導致服務不均，並強調政府應確保藥房有可持續的資金支持，以繼續為社區提供此類服務。
照顧事務部部長 Stephen Kinnock 稱「這是重要的一步，消除了女性長期以來在獲取生育護理上的障礙。藥房在社區中扮演核心角色，既便利又受信任，因此確保服務及藥物種類多元至關重要。」
其他人也在看
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。 內地婦am730 ・ 21 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 4 小時前
內地夫婦產子疑涉醫療事故 兒子腦癱 斥醫委會拖延15年終止聆訊 要求覆核
【Now新聞台】一對內地夫婦十六年前來港產子，懷疑發生醫療事故，兒子腦癱及四肢殘障，向醫委會投訴涉事醫生，醫委會一度押後聆訊，最後因為拖延太長而終止聆訊，家屬感到憤怒，要求醫委會覆核並致歉。 黎先生：「那幾年一直沒有解釋，為甚麼會拖延，其實這件事醫委會秘書處自己沒有工作，是醫委會自己的問題。我們是受害者來的，為甚麼醫生說對他不公平，對我們公平嗎？現在香港好像第三世界都不如，這樣做沒有天理。」他們2009年在浸會醫院產子，懷疑兒子出生時受感染導致腦癱，翌年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，其中一名醫生的投訴於2011年被駁回，另一名醫生原定在2016年展開聆訊，但涉事醫生要求押後，醫委會之後一直未定新日期，拖延至本月才展開聆訊。醫委會指，由於秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告的紀律聆訊程序造成不公，同意永久擱置聆訊。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中風是香港第四號殺手 去年共錄2911宗登記死亡個案
【on.cc東網專訊】今日(29日)是「世界中風關注日」，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，中風是全世界導致殘疾和死亡的主因。全球每4名25歲以上的成年人中就有1名會在一生中患上中風，而這情況並不局限於老年人，約60%的中風個案涉及70歲以下人士，更有16%的病on.cc 東網 ・ 1 天前
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年宣布終止研訊 父母批不公平促致歉 研提司法覆核
一對內地父母16年前來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，父母懷疑涉及醫生疏忽，向醫委會投訴。醫委會事隔15年開庭，前日裁定審訊時間過長，對醫生造成不公，宣布永久擱置聆訊。事主父親批評醫委會失職、安排不公平，擬司法覆核並致信特首追討。協助家屬的社區組織協會斥公義未彰，認為事件中醫委會亦有失職；促該會14天內覆核決定，同時am730 ・ 14 小時前
中大研華人糖尿預測模型 強化治療延壽減支出
【on.cc東網專訊】中大醫學院與英國牛津大學研究團隊開發全球首個「華人糖尿預後預測模型」，針對二型糖尿病年輕化趨勢，預測併發症風險。中大醫學院與英國的牛津大學展開一項近10年的研究，根據本港糖尿病患者的數據，推算每100名患者有18人出現致命併發症，包括中風、on.cc 東網 ・ 6 小時前
增兩人染基孔肯雅熱輸入個案 鳳德邨31人呈輕微病徵須驗血
衛生防護中心公布，截至昨午5時，錄得兩宗新增基孔肯雅熱感染個案，均屬輸入個案。首宗個案為35歲女子，居於東區，曾於10月19至24日到訪印尼峇里，其後出現皮疹、關節痛及發燒，並於10月28日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。同行者及家居接觸者暫無病徵，正接受醫學監察。 第二宗個案為69歲男子，獨居觀塘，曾於10am730 ・ 14 小時前
瑪麗醫院胸痛中心成立近1年 為1400急性心臟病患者提供治療
【on.cc東網專訊】獲國家評審認證的瑪麗醫院胸痛中心成立近一年，截至今年9月已為1,400名急性心臟病患者提供治療，當中162名病人有急性心肌梗塞，需要接受俗稱「通波仔」的手術，病人由入院至灌流血管的時間中位數為53分鐘，較中心成立前的105分鐘，減少近半。on.cc 東網 ・ 1 天前
博愛醫院推AI患者風險預警系統 首月平均住院時間減25%
【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》提出，引進人工智能(AI)的應用，提升病人護理效率。醫院管理局指博愛醫院於7月起率先試行在全院病房推行人工智能風險預警系統，試行首1個月，病人平均住院日數已按年減少25%，死亡率亦降低。on.cc 東網 ・ 1 天前
兩宗兒童感染流感嚴重個案 患者均未接種疫苗
【Now新聞台】衞生署接獲兩宗兒童感染流感嚴重個案。 兩名不曾外遊的兒童均為長期病患，尚未接種今季流感疫苗。其中11個月大男嬰，因自身疾病在廣華醫院留醫，周一開始發燒和咳嗽，轉送兒童深切治療部，臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，情況危殆。而11歲男童因血壓過低在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜55歲患者為校工 校方：僅零星學生請假 停課與否跟教局指引
一名居於鑽石山鳳德邨的82婆婆，日前確診基孔肯雅熱，為首宗本地個案。日前同區一名於學校工作的55歲女子亦證實確診，未確認兩宗個案是否有關連。患者於禮賢會恩慈學校任職校工，校長謝慶生表示，患者的工作不涉清理草叢，昨日(28日)僅數名學生因為其他疾病或事假而沒有上學；又稱會跟隨教育局指引，決定會否停課。am730 ・ 1 天前
歌禮製藥(01672.HK)ASC36進入臨床開發階段
歌禮製藥(01672.HK)宣布選定每月一次皮下注射胰淀素(amylin)受體激動劑ASC36為臨床開發候選藥物，預期將於明年第二季向美國食品藥品監督管理局(FDA)遞交ASC36治療肥胖症的新藥臨床試驗申請(IND)。 歌禮製藥表示，ASC36具有優越的理化穩定性，在中性pH值附近不形成纖維化，可與包括GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑ASC35在內的其他多肽藥物開發複方製劑，亦具有更長的表觀半衰期、更高的皮下生物利用度及更優越的減重效果，相信該產品有望成為同類最佳、每月一次的肥胖症療法。 ASC36單藥正在開發中，作為治療包括肥胖症在內的心臟代謝疾病的基石療法，同時基於ASC36的聯合療法也正在開發中。歌禮有計劃將ASC36和每月皮下給藥一次的ASC35聯用，用於治療肥胖症。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 6 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 5 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前