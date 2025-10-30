英國藥房全面提供免費事後丸 女性毋須再預約醫生或診所 消除各地收費不一問題︱Yahoo

Morning after pill

【Yahoo健康】英國全境的藥房現可免費提供緊急避孕藥（俗稱「事後丸」），有需要的人毋須再約見家庭醫生或前往性健康診所。新措施旨在消除以往「地區差異」問題，由於過去不同地區的藥房安排各異，部分可免費領取，部分則需自費，導致取藥便利程度不一。

綜合外媒報道，英國國民保健服務（NHS）宣布，現時全英約有 10,000 間藥房可免費提供口服緊急避孕藥，部分藥房過去曾收取高達 30 英鎊（約 300 港元）費用。此措施被形容為自上世紀 60 年代以來，英國性健康服務最大規模的改革之一。

廣告 廣告

NHS 婦女健康全國臨床總監 Dr Sue Mann 表示，這項改革「是讓女性更易獲取生育健康服務的重大轉變」。她指出，「女性毋須再搜尋特定服務或解釋自身情況，現可直接前往附近藥房免費領取避孕藥，亦無需預約。」她補充，英國有八成人居住地距離藥房步行不超過 20 分鐘，此舉符合 NHS 十年健康計劃將醫療服務融入社區的目標。

過去免費避孕藥供應不均

英國全國藥房協會（National Pharmacy Association）行政總裁 Henry Gregg 表示「我們一直倡議全國性推行免費緊急避孕服務，今日的落實對病人及藥房而言都是好消息。」他指，過去免費避孕藥的供應取決於地方安排，導致服務不均，並強調政府應確保藥房有可持續的資金支持，以繼續為社區提供此類服務。

照顧事務部部長 Stephen Kinnock 稱「這是重要的一步，消除了女性長期以來在獲取生育護理上的障礙。藥房在社區中扮演核心角色，既便利又受信任，因此確保服務及藥物種類多元至關重要。」