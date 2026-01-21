英國診所推行「Jess's Rule」 三次未確診須重新審視 紀念女子患癌延醫離世︱Yahoo

Jessica Brady 2020 年因癌症去世，終年 27 歲。

【Yahoo健康】英國各地的家庭醫生診所早前開始，全面張貼名為「Jess's Rule」的新告示。這項醫護指引提醒醫生，如果病人在求診 3 次後仍未能確診病因，或者病情持續惡化，醫療團隊必須重新審視診斷方案。這項措施由國民保健署（ NHS ）推行，旨在透過加強醫療安全，減少延誤診斷致命疾病的風險。

綜合外媒報道，這項新規定是以 Jessica Brady 命名，她在 2020 年因癌症去世，終年 27 歲。當時她在確診前曾先後聯絡家庭醫生超過 20 次，表示身體不適，但當時的醫護人員認為症狀與長新冠有關，並聲稱她的年紀太輕，不可能患上癌症。這項政策正是為了回應這類醫療延誤問題，要求醫生在面對無法確診的病例時，採取重新檢視的態度，主動翻查醫療記錄並質疑最初的假設，對可能被忽略的警號保持警覺。

接觸 6 名醫生亦不獲轉介專科

Jessica Brady 生前在空中巴士公司擔任工程師。她在 2020 年 6 月開始不適，症狀包括體重無故減輕、盜汗及嘔吐。 Jessica Brady 的母親憶述，家人最初以為只是小病，但病情隨後急劇惡化，過程非常痛苦，對 Jessica Brady 的身心都造成沉重打擊。

Jessica Brady 當年雖然在診所接觸過 6 名不同醫生，並與家庭醫生面談過 3 次，但始終未獲轉介至專科。最終同年 11 月確診患上腺癌，惟當時癌細胞已擴散至全身。她在確診 3 星期後，即 2020 年聖誕節前數日病逝。

母親：大眾仍然需要信任醫生

英國衞生大臣 Wes Streeting 表示，每位病人的聲音都應該獲得重視，任何嚴重疾病都應該及早被發現，「 Jess's Rule 讓醫護人員在症狀持續時重新審核病情，同時賦予病人就治療方案發聲的權力。」 Jessica Brady 的父母與國民保健署及衞生部合作設計相關告示，並由以女兒命名的信託基金提供資金支持。

Jessica Brady 的母親表示，雖然花了 5 年時間，但能看見女兒生前希望帶來的正面改變得以實現，對家人而言意義重大。她補充，「Jess's Rule」是一項雙向措施，不僅能保障病人權益，亦能協助家庭醫生處理疑難病症，認為大眾仍然需要信任醫生，但同時也要相信自己的判斷。