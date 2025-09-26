英國調查揭三分一女學生曾被性騷擾 近五分一曾遭性侵 工會促大學正視「全國醜聞」｜Yahoo

英國一項訪問逾 5 萬人的調查發現，全國臨近大學畢業的 Final Year 學生當中，三分一的女學生表示在學期間遭受性騷擾。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】英國一項訪問逾 5 萬人的調查發現，全國臨近大學畢業的 Final Year 學生當中，三分一的女學生表示在學期間遭受性騷擾，大部分在校園發生。調查並發現，近五分一的女學生曾被性侵或遭受性暴力，施暴者通常是其他學生或教職員。英國大學學院工會批評調查結果所揭示的現象是「全國醜聞」，大學不能忽視，促請馬上改革並提供一個安全校園。

英國監管高等教育的機構 Office for Students 進行今次調查，訪問超過 5 萬名臨畢業的大學生，有 24% 表示曾被性騷擾，包括言語騷擾或收到不雅照片，而女性遭性騷擾的比率幾乎是男性的三倍，男性有 12% 表示曾受性騷擾，而女性有 33%。此外，女性遭性侵或性暴力的比率亦遠高於男性，男性的比例為 7%，而女性的比例為男性的兩倍以上達 19%。

工會震驚 促改革懲處制度

調查並發現，報稱曾遭性騷擾的學生當中，只有 13% 在過去 12 個月向校方報案；雖然性侵受害人較多傾向舉報事件，較年輕 21 歲或以下學生較少主動報案。至於有舉報的學生當中，不足一半（47%）的人認為程序良好，有 39% 人認為處理得很差。調查續指，雖然較年長的學生較低機會被性侵犯或攻擊，但 31 歲以上的學生更容易被大學講師、教練等教職員侵犯。

英國大學學院工會（University and College Union）常任秘書 Jo Grady 指出，調查結果令人震驚，揭示性騷擾及性侵犯問題在大學廣泛存在。他批評這種現象是「全國醜聞」，大學的校長不能夠忽視，促請校方馬上改革懲處制度，重申學生及教職員都值得一個安全校園環境。

